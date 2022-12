Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, mardi, le nouvel ambassadeur de la République du Venezuela, Juan Bautista Arias Palacio, qui lui a remis les copies des lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur auprès de l’Algérie, ainsi que le nouveau représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Alistair Bolton, indique mercredi un communiqué du ministère. La rencontre avec le nouvel ambassadeur du Venezuela était une opportunité pour évoquer «les relations historiques entre les deux pays et les moyens de les renforcer en concrétisation de la forte volonté des dirigeants des deux pays de construire un partenariat stratégique global», précise le communiqué. M. Lamamra a reçu également le nouveau représentant du HCR qui lui a remis ses lettres d’accréditation auprès de l’Algérie, ajoute la même source. A cette occasion, les deux parties ont évoqué la coopération entre l’Algérie et le HCR et les moyens de la promouvoir notamment pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis en Algérie. A l’issue de la rencontre, M. Lamamra a exprimé ses vœux de succès et de réussite à ses deux invités, affirmant que toutes les facilités nécessaires leur seront assurées.

