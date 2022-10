Par Salim Benour

Dans une allocution à l’occasion de la Journée nationale de la diplomatie, qui correspond au 8 octobre de chaque année, qui commémore l’entrée de l’Algérie aux Nations unies en 1962, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger est revenu hier sur quelques-uns des grands dossiers qui mobilisent son département dont l’organisation, début novembre prochain à Alger, du Sommet de la Ligue arabe.

A ce sujet, Ramtane Lamamra qui était l’hôte de l’APN a indiqué que la diplomatie algérienne «poursuit ses efforts en vue d’assurer une préparation optimale» de ce rendez-vous. «Les préparatifs sont quasiment terminés», a-t-il déclaré, indiquant qu’ils seront bouclés à la venue prochaine à Alger – dans le courant de la semaine – du Secrétaire général de la Ligue, l’Egyptien Ahmed Abou El Gheith.

Selon M. Lamamra, le Sommet d’Alger constitue une opportunité afin de prendre des décisions judicieuses et audacieuses dans un esprit consensuel et d’entente (…) pour plus de force et d’efficacité dans l’action de la Ligue arabe. L’une des clés du succès de ce sommet – le ministre des Affaires étrangères ne l’a pas dit – dépend des résultats du «dialogue national» inter-palestinien qui débute aujourd’hui après des mois de tractations plus ou moins confidentielles depuis janvier dernier sous la houlette de la diplomatie algérienne. Hors monde arabe, M. Lamamra a indiqué que la diplomatie algérienne s’emploie à intensifier son effort dans le domaine de la coopération économique, rappelant la déclaration du chef de l’Etat sur l’ambition de l’Algérie à rejoindre le groupe des BRICS. Sur le bilatéral algéro-français, le ministre s’est montré optimiste quant à l’évolution des relations entre Alger et Paris. «Une nouvelle page s’écrit» entre les deux capitales, a-t-il déclaré.

Abordant le monde d’aujourd’hui marqué par «les tensions et bouleversements effrénés ainsi que par la polarisation croissante annonciatrice des prémices d’un rééquilibrage des rapports de force», M. Lamamra a estimé que ces développements «confirment de nouveau la justesse des positions algériennes attachées aux principes de non-alignement et qui militent en permanence pour l’établissement d’un ordre international où règnent la justice et l’équité pour mettre un terme à l’injustice historique faite aux pays en voie de développement».

