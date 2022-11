Mobilis participe à la 3ème édition du Salon du DIGITAL TECHNOLOGIE & IOT «DIGITECH «qui se tient du 13 au 15 novembre 2022 au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC) à Alger. Organisé sous le parrainage du ministère de la Numérisation et des Statistiques, ce salon réunira le plus grand écosystème IT, des plus grands constructeurs aux intégrateurs de solutions (banques, assurances et Mobile paiement), avec plus de 70 exposants. Cette manifestation technologique d’envergure, se veut un espace de communication privilégié entre les parties œuvrant à la promotion, la valorisation et la mise en relation d’affaires autour de la politique de la transformation digitale et numérique. Plusieurs conférences et panels, seront également au programme, animés par les spécialistes tout au long de la durée de la manifestation. Cette édition, se distinguera par le recours à la technologie Metaverse, laquelle donnera la possibilité à tous les intervenants du digital de prendre part au salon sans devoir se déplacer, et partager leurs expertises et savoir-faire sur les différentes plateformes virtuelles et en 3D. Mobilis leader dans l’innovation et les nouvelles technologies, marquera sa présence au salon à travers un stand regroupant les filiales du Groupe Télécom Algérie, au pavillon B, au niveau duquel, ses conseillers technico-commerciaux, exposeront les dernières solutions innovantes de l’entreprise. À travers sa participation à cet important espace technologique, Mobilis confirme son implication dans le processus de la transformation numérique du pays et de son écosystème digital.

