Le Secrétaire général du ministère des Ressources en eau El Hadj Belkateb a révélé à l’auditoire que le réchauffement dans le bassin méditerranéen est plus rapide de 20% que la moyenne mondiale. Selon lui, les effets de ce changement climatique se font ressentir dans notre pays à travers des saisons de pluie plus courtes, de fortes canicules, une recrudescence des inondations, une diminution des apports dans plusieurs bassins versants et une réduction importante du niveau des nappes phréatiques. « Ce qui produit une rareté de l’eau dans notre pays alors que la demande se fait de plus croissante par l’effet conjugué d’une démographie croissante et des besoins d’irrigations d’espaces agricoles de plus en plus grands. Et donc pour El Hadj Belkateb, l’équation sera difficile à résoudre. Du coup, d’après ce dernier « un effort d’anticipation doit être entrepris en amont pour atténuer les impacts de ce stress structurel ».

Articles similaires