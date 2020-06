Le groupe Sonatrach semble privilégier une solution à l’amiable au conflit qui l’oppose à la compagnie espagnole Naturgy. Cependant, la compagnie publique des hydrocarbures se dit prête pour une solution en arbitrage si les négociations venaient à échouer. C’est ce qui ressort en tout cas des déclarations du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, fraîchement installé à la tête du groupe, en visite vendredi à In Amenas (Illizi). «Si aucun accord ne sera trouvé à l’issue des délais des négociations avec notre partenaire espagnol sur les prix du gaz, soit d’ici juillet, nous ne craignons pas le recours à l’arbitrage international», a précisé Toufik Hakkar, lors d’un point de presse tenu à l’issue de sa visite aux installations pétrolières et gazières de Sonatrach implantées à In Amenas. Le contentieux opposant Sonatrach à la compagnie espagnole Naturgy porte essentiellement sur les prix du gaz vendu à l’Espagne. Naturgy réclame une révision des prix suite à l’effondrement du marché ces derniers mois. Pour faire aboutir sa requête, l’Espagnol dit faire appel à une clause introduite dans les contrats de long terme conclus avec Sonatrach et selon laquelle les deux partenaires pourraient revoir la tarification du gaz si celle-ci serait dépassée par les prix du marché. Le président de Naturgy, repris par les médias espagnols, a affirmé récemment que sa compagnie envisageait de recourir à tout instrument juridique pour adapter ses contrats internationaux de gaz naturel aux circonstances actuelles du marché. Il a expliqué que la demande de Naturgy était motivée par une baisse de 20% à 30% des prix du GNL cette année. Le PDG de Sonatrach semble, lui, adopter un ton plutôt conciliant. Il explique, d’abord, que «les relations avec les sociétés espagnoles en termes de commercialisation de gaz dépassent les 50 années» et admet, ensuite, que «les clauses contractuelles entre les deux parties permettent la révision périodique des prix en fonction de l’évolution du marché énergétique». D’autres clauses, a-t-il ajouté, «permettent aussi de trouver des solutions aux contentieux à travers les négociations entre les parties, ainsi que le recours à l’arbitrage international si aucun terrain d’entente n’est trouvé à la fin des délais prévus pour les négociations». Dans la foulée, Toufik Hakkar assurait que l’arbitrage n’était pas une «fatalité», mais une des clauses consacrées par les contrats gaziers conclus par son groupe avec ses partenaires. Il a assuré qu’en cas de recours à l’arbitrage international, «nous avons notre mot à dire et nous avons nos cartes à faire valoir», soulignant que Sonatrach avait déjà eu gain de cause à travers ce genre de procédures par le passé et qu’elle «ne craignait pas cette démarche à laquelle elle ira en position de force». Quoi qu’il en soit, explique le PDG de Sonatrach, les contrats de long terme prévoient une certaine flexibilité permettant de réviser les quantités fournies, ainsi que les prix, expliquant que, de toute façon, «les clauses sont révisées systématiquement tous les 2 à 3 années, pour permettre aux deux parties de s’adapter aux nouvelles données du marché», ainsi qu’à chacune d’elle de «défendre ses intérêts économiques et ses acquis». Le patron du groupe public des hydrocarbures a fait savoir sur sa lancée que Sonatrach et Naturgy avaient déjà mené neuf réunions de négociations depuis la demande de Naturgy de revoir à la baisse les prix du gaz algérien, alors que les délais de ces négociations prennent fin au mois de juillet prochain. Toufik Hakkar estime qu’il ne s’agit que d’un «différend conjoncturel» et qu’il n’est point question de «rupture des relations». Il défend que l’Algérie, à travers Sonatrach, constitue un «partenaire fiable» de l’Espagne en matière de fourniture du gaz naturel, même si les relations entre entreprises passent par «des hauts et des bas». Sur les raisons ayant motivé la volonté de Naturgy de réviser à la baisse les prix, le patron de Sonatrach cite entre autres facteurs «les difficultés de l’économie espagnole, la crise sanitaire, ainsi que le gaz américain qui gagne du terrain en Europe, ce qui a provoqué un excédent de l’offre, entraînant une baisse des prix». Il reconnaît, néanmoins, que les prix du gaz étaient arrivés à moins de 1 dollar/m3, alors qu’ils étaient autour de 8 à 10 dollars/m3.<

Articles similaires