D’ici à 2030, 1,4 milliard de personnes seront âgées de 60 ans ou plus, indique samedi le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, déplorant le fait que cette frange de la société s’est souvent trouvée à l’épicentre des crises ces dernières années, marquées par des «bouleversements spectaculaires».

Au cours des trois prochaines décennies, le nombre de personnes âgées dans le monde devrait plus que doubler, atteignant plus de 1,5 milliard de personnes en 2050, selon l’ONU.

«En cette Journée internationale des personnes âgées, mettons à l’honneur la résilience de plus d’un milliard de femmes et d’hommes âgés dans un monde en pleine mutation», insiste le chef de l’ONU, dans un message adressé à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année.

«Ces dernières années ont été marquées par des bouleversements spectaculaires, et les personnes âgées se sont souvent trouvées à l’épicentre des crises», déplore-t-il. Et d’ajouter: «Elles sont particulièrement vulnérables dans un contexte marqué par une série d’épreuves telles que la pandémie de Covid-19, l’aggravation de la crise climatique, la multiplication des conflits et la pauvreté grandissante».

Il «nous incombe», en tant que sociétés et communauté mondiale, souligne-t-il, «de relever les défis liés à la longévité et de libérer le potentiel qu’elle renferme», et promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de toutes les personnes à tous les âges, un engagement, «inscrit dans les objectifs de développement durable».

Pour M. Guterres, l’apprentissage tout au long de la vie, une solide protection sociale, des soins de santé accessibles et de qualité assurés sur le long terme, la réduction de la fracture numérique, le soutien intergénérationnel, la dignité et le respect «sont des éléments essentiels».

Les qualifiant de «formidable source de connaissances et d’expérience’’, le Secrétaire général des Nations unies appelle donc à «tout faire» pour permettre aux personnes âgées de se mobiliser, favoriser leur pleine participation et valoriser leurs apports.

Le thème de la Journée internationale des personnes âgées (Unidop) est «la résilience des personnes âgées dans un monde en transformation» et sera célébré par les comités d’ONG sur le vieillissement à New York, Genève et Vienne.

Selon l’ONU, toutes les régions connaîtront une augmentation de la taille de la population âgée entre 2019 et 2050. L’augmentation la plus rapide devrait avoir lieu dans les pays les moins avancés, où le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pourrait passer de 37 millions à 120 millions en 2050.

La plus forte augmentation (312 millions) devrait se produire en Asie de l’Est et du Sud-Est, passant de 261 millions en 2019 à 573 millions en 2050.

L’augmentation la plus rapide du nombre de personnes âgées est attendue en Afrique du Nord et en Asie occidentale, passant de 29 millions en 2019 à 96 millions en 2050.

La deuxième augmentation la plus rapide est prévue pour l’Afrique subsaharienne, où la population âgée de 65 ans ou plus pourrait passer de 32 millions en 2019 à 101 millions en 2050.

En revanche, l’augmentation devrait être relativement faible en Australie, Nouvelle-Zélande, Europe et Amérique du Nord, régions où la population est déjà nettement plus âgée que dans d’autres parties du monde.

