Vendredi soir, Djamel Sedjati (23 ans), vice-champion du monde 2022, a livré une course très costaude lors du 800m de la 12e étape de la Ligue de Diamant 2022 qui se déroule à Bruxelles (Belgique). L’Algérien, bien que pris dans le trafic à 200 mètres de l’arrivée, a pu s’en extirper et arracher la seconde place du concours avec un chrono de 1:44.12. Il est même passé devant Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya) qui l’avait battu en finale des Mondiaux à Eugène (Etats-Unis) le 23 juillet dernier.

Il a confirmé qu’il faudra compter sur lui lors des années à venir. Dans la continuité de sa performance en terre américaine qui lui avait valu l’argent des championnats du monde 2022, Djamel Sedjati a confirmé son gros potentiel à l’occasion de la Ligue de Diamant en Belgique.



Il assure sa place aux Mondiaux 2023 de Budapest

La tactique est la même : un dernier virage à l’extérieur pour s’extirper de l’étau de la course et une ligne droite très explosive pour finir, on était un peu dans le scénario de la finale du rendez-vous planétaire à Eugène. En tout cas le résultat est le même niveau classement puisque le natif de Tiaret a terminé deuxième. Sauf que cette fois, il finit devant Korir (1:44.12 même chrono), maître de la distance. Les deux ont été départagés par la photo-finish. Ce temps permet à Sedjati de valider sa présence au Mondiaux 2023 prévus à Budapest (19 – 27 août). Il est le premier Dz qualifié pour ce rendez-vous.

Quant à la victoire, elle est revenue au Britannique Jake Wightman (1:43.65), champion du monde sur 1500m il faut le rappeler, qui a réalisé sa meilleure performance de la saison. Pour finir, on notera que cette course a vu la participation d’un autre algérien. Il s’agit de Khaled Benmahdi classé dernier car il a été engagé en tant que lièvre pour mener une course rapide. Ainsi, il avait tenu la corde en courant le premier tour de piste en 50 secondes avant de s’évincer au bout de 600 mètres et laisser la course se poursuivre. M. T.

