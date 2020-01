En recevant jeudi dernier Abdelaziz Rahabi pour un échange d’avis sur la situation du pays dans ce qui peut s’apparenter à un round de concertations, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune livre vraisemblablement des signes qu’il s’engage dans une démarche inclusive en phase avec la main tendue qu’il avait lancée sitôt investi au poste de premier magistrat du pays.

Démarche visiblement déclinée, au moins partiellement, dans le sens où le communiqué de la présidence de la République rendu public à l’issue de cette audience énonce que cette rencontre «sera suivie d’autres rencontres avec des personnalités nationales, Présidents de partis et représentants de la société civile».

En plus de la situation globale du pays discutée par les deux parties, c’est la question de la révision de la Constitution qui a été abordée avec l’objectif de «l’adapter aux exigences de l’édification d’une République nouvelle, prenant en considération les revendications populaires urgentes». En annonçant d’autres rencontres dans les semaines et mois à venir avec d’autres acteurs politiques et représentants associatifs, le chef de l’Etat fait manifestement valoir ses intentions de dialogue, une vertu qu’il n’a pas cessé de mettre en avant depuis sa victoire à l’élection Présidentielle.

Et bien que son offre de dialogue n’ait pas suscité l’approbation des formations politiques traditionnelles qui suspendent leur adhésion à l’annonce des mesures d’apaisement notamment la libération des détenus d’opinion, force est de constater que M. Tebboune maintient le cap du dialogue.

On l’aura ainsi relevé que pour l’heure, le chef de l’Etat n’a pas encore rencontré ou convié des représentants de partis politiques notamment ceux qui appuient le mouvement populaire qui était au rendez-vous hier avec son 47e vendredi de mobilisation.

Mais à l’évidence, la démarche Tebboune, si elle est loin de signer «le changement» réclamé depuis 10 mois par la rue, semble augurer une nouvelle méthode dans la quête de «la confiance perdue» entre l’autorité et le citoyen.

Il est loisible de constater dans ce sens que le choix des premiers interlocuteurs du chef de l’Etat n’est pas fortuit. Car si Ahmed Benbitour et Abdelaziz Rahabi ne peuvent prétendre au titre de figures de proue du mouvement populaire, il n’en demeure pas moins que s’ouvrir sur ces profils constitue un gage d’écoute.

Nul doute que Benbitour et Rahabi ne font pas partie des noms d’opposants invétérés au régime, comme peuvent l’attester leurs parcours respectifs, mais ils n’ont pas non plus une mauvaise réputation auprès des populations qui apprécient et écoutent leurs avis particulièrement quand ils tiennent à la satisfaction des revendications portées par des pans importants de la société.

«La sortie de l’impasse ne peut se faire que si le Président réussit à créer une dynamique nouvelle sur la scène politique, dans la même veine du souffle apporté par le Hirak et par l’opposition», a indiqué, à ce titre, M. Rahabi dans un entretien accordé mardi dernier au quotidien El Khabar.

L’ancien diplomate a estimé que M. Tebboune «devra acquérir sa légitimité sur la base de ses décisions politiques», ajoutant que «si ces décisions permettent l’apaisement et le rétablissement de la confiance, il est certain que les choses iront dans le bon sens».

Sur le Hirak et le traitement que lui réservent les autorités politiques, M. Rahabi juge que «le pouvoir doit se départir de l’évaluation sécuritaire du hirak, car ce dernier est une idée et une revendication qui ne s’éteindront qu’après leur aboutissement.».

En définitive et en attendant de voir comment évoluera ce processus de dialogue, le chef de l’Etat semble vouloir ouvrir une brèche de «compromis» en écoutant la parole de ceux qui peuvent porter la voix des revendications populaires. Comment sera évaluée une telle démarche par les courants politiques traditionnels ? L’avenir nous le dira. n

