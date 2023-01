Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi à Alger, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abderrezak Makri. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience qui s’est déroulée au siège de la Présidence de la République, M. Makri a exprimé son vœu de voir «tout un chacun coopérer dans l’intérêt de l’Algérie et veiller à préserver la force et la solidité de l’Etat algérien, quelles qu’en soient les opinions et les idées». «Monsieur le Président m’avait déjà dit que ses portes étaient ouvertes au débat et au dialogue avec les partis, les personnalités et tous ceux qui aspirent à un partenariat général dans l’intérêt de la nation», a précisé M. Makri, soulignant que sa rencontre avec le Président Tebboune s’inscrivait dans ce cadre. M. Makri a ajouté que sa rencontre avec le Président de la République «était ouverte et caractérisée par un échange en toute aise», précisant avoir «écouté avec intérêt le Président Tebboune, concernant les différentes questions économiques et politiques». Le président du MSP a qualifié cette audience d’« attitude louable», se félicitant de l’existence «d’une relation entre l’opposition et le Pouvoir, notamment au niveau de la Présidence de la République». n

