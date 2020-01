Les Forces du Pacte pour l’Alternative démocratique (PAD) veulent aller jusqu’au bout de la «rupture » avec le système, qu’elles estiment toujours opérationnel, même après l’élection du 12 décembre et les efforts du nouveau Président de la République à tenter de convaincre que la machine du changement est réellement mise en branle.

C’est d’ailleurs dans cette logique de rupture que le PAD a choisi d’organiser ses propres assises dédiées à « la démocratie et la souveraineté populaire » et de s’affranchir de toute tutelle des pouvoirs en place. Un mode opératoire qui lui sert pour exposer assez explicitement sa propre vision du changement, dont il dit ne pas déceler le moindre partage chez les pouvoirs publics. D’où le projet d’«une conférence nationale indépendante du système» qui mènera à «une transition démocratique et un processus constituant» que le Pacte a déjà mis en marche, hier, lors des mêmes assises.

La plateforme adoptée pour l’occasion fait le plein d’orientations en lien avec la situation peu enviable dans laquelle se morfond aujourd’hui le pays et qui a provoqué le soulèvement populaire du 22 février, dont l’année sera bouclée dans moins d’un mois.

Les formations politiques, associations et autres personnalités, qui se sont retrouvées hier dans un siège du RCD, qui s’est avéré trop exigu pour contenir tout ce monde venu en force prendre part aux assises du PAD, ont, manifestement agi en adéquation avec l’esprit du Hirak et ses revendications multiples et plurielles.

Revendications que les forces, appelant à « la transition démocratique et un processus constituant», veulent voir être prises en charge dans le cadre d’un « dialogue global » qui permettrait de fonder un système politique apte à réhabiliter la justice, l’Etat, l’économie, l’éducation nationale, ou encore la question énergétique et environnementale, comme l’a mentionné le président du RCD Mohcine Bélabbas.