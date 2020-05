Le niveau national de contamination a tendance à fluctuer de façon quotidienne. Probablement un peu plus vers la hausse du nombre de cas déclarés et diagnostiqués. Cette situation, d’une moyenne de 200 personnes diagnostiquées positives par jour, a tendance à s’installer durablement malgré les efforts entretenus. Une période de « plateau » symptomatique d’une situation de flottement qui démontre une difficulté à inverser durablement la tendance. Il est clair que la phase de décrue n’est pas encore entamée. Une tendance qui semble bloquée par une attitude générale de relâchement après une phase de confinement plus stricte. L’explication probablement logique de cette entrave est le rush remarqué dans l’espace public après, notamment l’allègement des mesures et des horaires de confinement, ainsi que la permission à certains commerces de reprendre. Des commerces dont l’utilité vitale a été sujette à caution, notamment dans un pays en période de crise. L’autre explication est probablement liée à l’augmentation des diagnostics à travers le territoire national. Il y a, actuellement, plus de 20 postes de diagnostic au niveau national. L’exploitation optimale de ces centres de dépistage pourrait donner un ordre de grandeur de la réalité actuelle de l’évolution du Covid-19 en Algérie. Il semble avéré que la situation épidémiologique dans notre pays n’est pas catastrophique. Ce sont les spécialistes et les observateurs qui l’affirment. Mais on est loin d’avoir dépassé la phase risquée. Au début, on recensait davantage de malades âgés et présentant des comorbidités. L’on se rend compte qu’il y a aussi une tranche d’âge de population active touchée. Pour le moment, nous sommes au stade du constat face à un virus somme toute assez capricieux. Cette imprévisibilité nous pousse à plus de précaution. Il est désormais impératif de respecter le confinement et prendre l’habitude de porter un masque, avertissent les spécialistes. Il faut casser la transmission par des gestes barrières, qu’il faudrait désormais intégrer dans ses habitudes quotidiennes dans l’espace public.