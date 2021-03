Le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh, a nommé lundi de nouveaux responsables à la tête de la police des frontières (PAF), au port et à l’aéroport d’Alger, ainsi qu’à la tête des départements de la Communication et de la Coopération internationale, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)

«Le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh a procédé ce jour, lundi, à des premières nominations touchant le responsable de la Communication, celui de la Coopération internationale, ainsi que le secteur névralgique de la police des frontières, à commencer par le responsable du port et celui de l’aéroport d’Alger», souligne le communiqué, ajoutant que «des cadres compétents de la Sûreté nationale se sont vus attribués des postes clés au sein de la DGSN». n

Articles similaires