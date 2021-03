Le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh, a nommé lundi de nouveaux responsables à la tête de la police des frontières (PAF), au port et à l’aéroport d’Alger, ainsi qu’à la tête des départements de la Communication et de la Coopération internationale, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) « Le Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh a procédé ce jour, lundi, à des premières nominations touchant le responsable de la Communication, celui de la Coopération internationale, ainsi que le secteur névralgique de la police des frontières, à commencer par le responsable du port et celui de l’aéroport d’Alger », souligne le communiqué, ajoutant que « des cadres compétents de la Sûreté nationale se sont vus attribués des postes clés au sein de la DGSN ».

