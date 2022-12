L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a salué le professionnalisme de la Police algérienne qui a libéré un mineur âgé de 11 ans, de nationalité ivoirienne qui a été kidnappé en 2021 dans un pays étranger dans le but de demander une rançon auprès de sa mère, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Sur les faits de l’affaire, la même source a précisé que «suite à un avis de recherche international parvenu en août 2022 au Bureau central national d’Interpol-Algérie relevant de la Direction de la police judiciaire de la DGSN, des investigations ont été engagées en coordination avec les services opérationnels spécialisés de la Police algérienne, lesquelles se sont soldées par l’identification de l’endroit et de l’identité d’un des complices (ressortissant étranger) et son arrestation au niveau de la cité Sidi Bennour (Alger) ainsi que la libération du mineur», précise le communiqué. Le mis en cause a été déféré devant le tribunal de Koléa et placé sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation d’«enlèvement de mineur pour demander une rançon et entrée et séjour illégaux dans le territoire national», a-t-on ajouté de même source. (APS)

Articles similaires