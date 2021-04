De nouveaux chefs de Sûreté des wilayas de Ain Defla, de Blida, de Mostaganem et de Jijel ont été installés dimanche, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il s’agit « du Contrôleur de police Badaoui Ali pour la wilaya de Ain Defla, du Commissaire divisionnaire Berghouti Abdelhakim pour la wilaya de Blida, du Commissaire divisionnaire Ben Abdelmalek Hamid pour la wilaya de Mostaganem et du Commissaire divisionnaire Derar Abdelghani pour la wilaya de Jijel« , précise la même source. Concernant les nouvelles wilayas, il a été procédé à l’installation du Commissaire divisionnaire Bensafia HaKim, en qualité de nouveau chef de Sûreté de la wilaya d’El Menia et du Commissaire divisionnaire Chala Rachid, comme nouveau chef de Sûreté de la wilaya de Beni Abbès.

Articles similaires