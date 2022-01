La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, lundi dans un communiqué, l’ouverture d’un concours de recrutement des personnels assimilés au profit des services de police des dix (10) nouvelles wilayas du sud.

«La DGSN annonce l’ouverture d’un concours de recrutement de personnels assimilés, au titre de l’année 2021, au profit des services de police des dix (10) nouvelles wilayas du Sud, à savoir Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaa», lit-on dans le communiqué. Les candidats désirant participer au concours «peuvent télécharger et imprimer le formulaire d’inscription et s’enquérir du dossier à fournir et des conditions de recrutement via le site web de la DGSN et les plateformes numériques de la police algérienne (Facebook, Instagram et Twitter), indique la même source. Le dossier de candidature doit être déposé au niveau des services locaux de la police (services de wilaya des ressources humaines) de la Sûreté des dix wilayas concernées par cette opération, a ajouté la DGSN. <

