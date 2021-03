La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé des sessions de formation en langue des signes au profit de 3.843 agents de police, hommes et femmes, chargés de l’accueil et de l’orientation dans les différents services de Police, indique jeudi un communique de la DGSN. « Dans le cadre de la prise en charge de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, la DGSN a organisé plusieurs sessions de formation en langue des signes au profit d’un total de 3.843 agents de police chargé de l’accueil et de l’orientation dans les différents services de Police, et ce dans l’objectif de faciliter la communication avec les citoyens notamment aux besoins spécifiques, écouter et prendre en charge de façon optimale leurs préoccupation », a précisé la même source.

Les formations se poursuivent au niveau national en collaboration avec des instances spécialisées pour renforcer « le contact avec les sourds muets et leur permettre d’accéder à leur droit à une prestation sécuritaire de qualité », a ajouté la DGSN. La DGSN a rappelé que cette catégorie peut prendre attache avec ses services via les différents supports de communication, notamment le site électronique ou ses deux pages officielles sur Facebook ou Tweeter.