146 inspecteurs de police judiciaire ont prêté serment, samedi, après avoir suivi une formation spécialisée de trois mois, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Au terme de leur formation, les officiers de police issus de trois promotions représentant les Ecoles de police de Soumâa, Annaba et Sidi Bel Abbes, ont obtenu la qualité d’»inspecteurs de police judiciaire», a précisé le communiqué. «Leur programme de formation a porté sur les droits public et privé, les droits de l’homme, la procédure pénale, la police scientifique et technique et les principes de maintien de l’ordre public», a ajouté la même source.

