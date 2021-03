La Direction générale des Impôts (DGI) a annoncé, dans un communiqué, la prorogation du délai de souscription des déclarations fiscales du mois de janvier 2021 au 20 mars prochain. « L’administration fiscale porte à la connaissance des opérateurs économiques que le délai de souscription de la déclaration fiscale série G50 relative au mois de janvier 2021 et les déclarations définitives au titre de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), séries Gn 12 bis et Gn 12 ter, est prorogé, à titre exceptionnel, jusqu’au 20 mars 2021 », précise la même source sur son site web. Aussi, la DGI a invité les contribuables concernés, à l’avenir, à prendre leurs dispositions pour souscrire leurs déclarations fiscales dans les délais légaux. L’Administration fiscale rappelle, en outre, que des mesures de facilitations sont prévues, au profit des contribuables présentant des difficultés financières avérées, pour s’acquitter de leurs obligations fiscales. Ces facilitations portent notamment sur la possibilité d’octroi d’un calendrier de paiement, tenant compte des capacités financières des contribuables, la faculté de souscrire au dispositif de rééchelonnement de la dette fiscale, pour les entreprises confrontées à des difficultés financières. Elles englobent également la remise gracieuse des pénalités de recouvrement, pour les contribuables procédant au paiement de la totalité de leur dette fiscale et parafiscale en un seul versement, dispositif qui prendra fin le 31 décembre 2021. La DGI souligne enfin que les services fiscaux demeurent disponibles pour le traitement et la prise en charge diligente des sollicitations, d’ordre fiscal, susceptibles d’être formulées par les contribuables.

