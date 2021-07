Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed avec lequel il a évoqué la situation sanitaire en Tunisie, exprimant «la solidarité de l’Algérie avec le peuple tunisien frère dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19», indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec son homologue le président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed avec lequel il a évoqué la situation pandémique et les derniers développements de la situation sanitaire en Tunisie», lit-on dans le communiqué. A cette occasion, le Président Tebboune a exprimé «la solidarité de l’Algérie, peuple, gouvernement et président, avec le peuple tunisien frère face à la pandémie de la Covid-19», soulignant que l’»Algérie acheminera, mardi 13 juillet 2021, une aide de 250.000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette pandémie». Le président de la République a affirmé que «l’Algérie est entièrement disposée à soutenir la Tunisie, pays frère, en cas de besoin», conclut la même source.

Articles similaires