Le groupe Sonatrach a signé récemment plusieurs accords avec les autorités locales des wilayas de Adrar, Timimoun et In Salah, pour la réalisation de projets de développement au profit de la population des zones enclavées, indique, dimanche, le groupe dans un communiqué.

«Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement social du groupe Sonatrach au profit des zones d’ombre à travers les différentes wilayas du Sud, Sonatrach a signé, les 26, 28 et 29 septembre 2022, plusieurs accords avec les autorités locales des wilayas de Adrar, Timimoun et In Salah, portant sur la réalisation de projets de développement au profit de la population des zones enclavées», lit-on dans le communiqué.

S’agissant de la wilaya d’Adrar, deux accords ont été signés, le premier porte sur la réalisation d’une salle de soins dans la commune de Fenoughil en vue d’assurer des prestations de santé à sa population et lui épargner les tracas de longs déplacements.

Le second concerne le projet de réalisation d’une cantine scolaire de 200 repas chauds/jour aux élèves de l’école primaire de Tamentit, précise le communiqué.

A Timimoun, trois accords ont été signés au siège de la wilaya pour la réalisation de projets d’investissement social dans les communes de Tinerkouk, Deldoul et Ouled Said.

Quant à la wilaya d’In Salah, 42 accords ont été signés pour le sponsoring des clubs sportifs locaux en vue de promouvoir le sport de proximité dans la région, en sus du projet de réalisation d’un puits à pompe solaire dans la commune de In Ghar.

En sa qualité d’entreprise citoyenne, Sonatrach compte élargir les projets d’investissement social à d’autres wilayas à l’effet de contribuer au désenclavement de ces régions et d’assurer les services et les structures publiques dans les zones d’ombre des wilayas du Sud, selon la même source.

