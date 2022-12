Par Khaled Remouche

La réunion du gouvernement tenue à Tissemsilt après celle de Khenchela, afin de rattraper les retards enregistrés dans le développement local, sera certainement suivie par d’autres réunions consacrées à d’autres wilayas de l’intérieur du pays. La question est de savoir si les enveloppes financières qui seront mobilisées auront cette fois un impact positif sur l’amélioration des conditions de vie de la population en contexte d’insuffisance de capacité d’absorption des fonds publics par les collectivités locales et de graves problèmes dans le management des projets.

La réunion du gouvernement à Tissemsilt pour examiner et décider des voies et moyens d’opérer un rattrapage du retard dans le développement local de cette wilaya constitue un signal que les différentes régions du pays éprouvent de grandes difficultés à satisfaire des besoins élémentaires, comme l’adduction d’eau, l’assainissement, les opérations de désenclavement, les travaux routiers, la santé, et ce, en dépit des gros montants financiers engagés ces dernières années dans quasiment toutes les communes du pays.

Après Khenchela, c’est donc au tour de la wilaya de Tissemsilt de faire l’objet d’une réunion du gouvernement.

D’autres wilayas de l’intérieur du pays, comme Tébessa, Souk Ahras, demandent le même genre de traitement. Selon un député, le pays a connu pendant la période de l’aisance financière la prédation qui a empêché plusieurs régions du pays de se développer. A cela s’ajoute la crise financière de 2014 à 2019, suivie d’une crise sanitaire qui ont entraîné le gel de nombreux projets de développement, ce qui a conduit à de grands besoins de rattrapage dans de nombreuses contrées du pays.

Reste à espérer que les enveloppes financières supplémentaires qui seront mobilisées auront cette fois un impact positif sur les conditions de vie de ces populations. Il paraît paradoxal qu’après l’achèvement dans un mois du programme de développement des zones d’ombres des populations continuent de souffrir de problèmes d’adduction d’eau, d’assainissement, de route, de santé.

Le dernier rapport de la Cour des comptes a fait état de l’insuffisante capacité d’absorption des importants fonds publics affectés aux communes et wilayas. Il cite des wilayas et non des moindres dont le taux de consommation des crédits publics s’avère faible. Le document met en exergue la sous-gestion de certaines d’entre elles. Ce qui semble caractériser la majorité des communes et des wilayas. Près de deux-tiers des communes sont déficitaires et 1 400 sur 1 500 émargent à la caisse de péréquation, ce qui veut dire que c’est l’Etat qui assure les salaires du personnel de la quasi-totalité des collectivités locales.

Le dernier rapport de la Cour des comptes montre, à travers des vérifications effectuées entre 2015 et 2020, la faible maturation des projets des collectivités locales, de grands retards dans leur réalisation, de fréquentes réévaluations et des modifications de la consistance des travaux. Riches ou pauvres, les communes de façon générale éprouvent les mêmes difficultés dans la réalisation des projets. L’exemple édifiant est la commune de Hassi Messaoud, l’une des plus riches du pays. Le contrôle de la cour des comptes montre que l’élaboration de son budget s’est effectuée durant la période précitée des vérifications sans diagnostic et sans concertation de la société civile et sans étude prospective des besoins.

Le texte fait état de l’annulation d’un grand nombre de projets inscrits entre 2018 et 2020, alors que la commune a de grandes marges de manoeuvre grâce à l’autofinancement des projets, de réévaluations répétitives, du lancement tardif d’un nombre important de programmes inscrits, de l’insuffisance en matière d’encadrement administratif et technique.

Nécessité de consacrer la démocratie participative

Tout cela veut dire que les dépenses, bien qu’importantes, affectées par le budget de l’Etat et la fiscalité locale n’ont pas eu un grand impact sur l’amélioration des conditions de vie de la population. Une leçon à retenir des programmes de développement local engagés entre 2015 et 2020. Le gouvernement devra donc se pencher sur ces freins au développement local si on veut que les dépenses supplémentaires dégagées aient un grand impact sur les conditions de vie de la majorité, contrairement aux précédentes périodes.

La concentration des dépenses de l’Etat en la matière dans la satisfaction des besoins élémentaires des communes ne devra pas négliger également l’investissement dans les infrastructures économiques qui garantissent l’autonomie financière des collectivités locales. La réforme des codes communal et de wilaya devra, en outre, consacrer la démocratie participative avec l’impérieuse nécessité d’associer la société civile et les spécialistes à la définition, en particulier, du budget communal ou de wilaya et son exécution. n

