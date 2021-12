C’est avec un portefeuille plein de projets à concrétiser et à parachever pour Khenchela que le Gouvernement est parti hier tenir sa réunion dans cette wilaya. Un déménagement de la capitale inédit, effectué par l’Exécutif pour se réunir afin d’examiner et débattre de la feuille de route relative à la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la même wilaya.

Par Feriel Nourine

Un ordre du jour à un seul point programmé pour cette réunion, qui fait suite à l’approbation, le 3 octobre dernier, par le Conseil des ministres dudit programme. Un portefeuille plein de projets donc, mais aussi un chèque conséquent de plus de 113 milliards de dinars dégagé hier à injecter dans plusieurs secteurs dans cette wilaya, à l’exemple de l’agriculture et le potentiel énorme dont elle jouit en matière de variantes et dérivées, le transport, la santé ou encore le tourisme. Il est également question d’améliorer les conditions de vie de la population de Khenchela en prenant en considération l’environnement et les exigences de cette région, s’est-on entendus lors du Conseil des ministres tenu il y a un peu plus de deux mois.

Lors de la réunion d’hier, il a été procédé «à la définition d’un portefeuille de projets dans le cadre du programme de développement décidé par le Président de la République et dont la mise en œuvre nécessite 113,305 mds de DA», indique un communiqué du Premier ministère, précisant que cette enveloppe comprend 59 mds de DA destinés aux nouvelles opérations à inscrire, outre 52,76 mds de DA pour les opérations qui devraient être dégelées et 1,54 md de DA en vue de la restructuration du programme d’habitat en cours.

Ce programme, qui s’étale sur trois ans (2021/2022 et 2023) sera mis en œuvre «exclusivement» par le biais de l’Outil de réalisation national, a ajouté la même source.

En plus de l’enveloppe financière dégagée et des opérations dans le cadre de ce programme complémentaire dédié à la wilaya de Khenchela, la réunion d’hier a mis en avant l’obligation des responsables concernés par la feuille de route y afférente du respect des délais impartis pour la réalisation des nombreux projets contenus dans ces opérations.

C’est ce qu’a fait savoir le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a-t-on annoncé dimanche au terme de la réunion. «Nous avons insisté au cours de cette réunion sur le respect des délais de réalisation de sorte que les projets programmés soient exécutés au rythme adéquat, afin de permettre aux habitants de la wilaya de bénéficier de ces projets qui généreront des centaines d’emplois permanents, voire des milliers, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie de transformation et même dans le secteur minier», a indiqué le chef de l’Exécutif. En guise de détails, M. Benabderrahmane citera le cas du secteur des transports en informant qu’«il a été décidé de programmer la réalisation d’une ligne ferroviaire de 50 kilomètres ainsi qu’un réseau de routes pour lesquels un budget non négligeable a été affecté».

Sont également cités les secteurs de la santé, du tourisme et de la culture qui bénéficieront d’un apport financier «en vue de permettre à cette wilaya de connaître une relance en matière de développement global qui engagera la population dans un processus de développement autre que celui enregistré jusque-là», dira le Premier ministre. Lequel soulignera que «tous les efforts consentis visent à «faire de la wilaya de Khenchela un pôle minier en plus d’être un pôle agricole».

En ce sens, «des instructions ont été données pour exploiter impérativement toutes les surfaces agricoles existantes et faire de la wilaya de Khenchela un pilier pour assurer la sécurité alimentaire souhaitée», expliquera M. Benabderrahmane, soutenant que la wilaya «dispose de tous les atouts humains et matériels».

Les multiples opérations inscrites au compte du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela s’inscrivent dans la nouvelle approche relative à «la concrétisation d’un développement local équilibré et durable». <