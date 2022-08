Synthèse Bouzid Chalabi

Dans la perspective de ne plus importer de semences maraîchères d’ici la fin 2023, comme annoncé tout récemment par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, un pas dans ce sens vient d’être franchi. En effet, huit conventions ont été signées entre l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et des instituts et laboratoires universitaires, pour produire des semences en méthode scientifique et réfléchie afin d’améliorer la production agricole nationale. Ces conventions, selon le chef du département du Développement durable à l’OAIC, Noureddine Omrani, qui rapporte l’information à l’occasion de son passage, lundi dernier sur les ondes de la Radio nationale, s’inscrivent dans le cadre du programme fixé par le gouvernement qui vise la coopération avec les universités, afin de renforcer la capacité nationale en matière de semences et permettre, également, le retour de quelques anciennes variétés”. Comme il a indiqué dans ce sens : «Ainsi, l’implication de l’université dans le développement agricole est une nécessité fondamentale pour le développement économique du pays et sa sécurité alimentaire, notamment pour ses besoins en céréales et légumineuses.» Non sans rappeler, à propos du rôle que peuvent jouer les universités, ce qu’avait dit à ce sujet le Premier ministre à l’occasion de l’inauguration d’une banque nationale de semences, le 11 août 2022, la nécessité «de mettre un terme à la consommation des énergies algériennes, d’autant que les instituts et universités forment un nombre important d’étudiants dans diverses spécialités agricoles».

