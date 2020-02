Le gouvernement, à travers son plan d’action, vise de nouveaux objectifs concernant le développement des énergies renouvelables.

Le président-directeur général du groupe public Sonelgaz, Chahar Boulakhras, lors d’un point de presse à l’issue de sa visite des stands du

3e Salon de l’électricité et des énergies renouvelables, qui se tient du 10 au 13 février au Palais des expositions des Pins-Maritimes, a affirmé que « ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par le gouvernement concernant le développement des énergies renouvelables tel qu’inscrit dans son plan d’action ». « Nous ne pouvons continuer à compter sur le modèle de production d’énergie électrique actuel compte tenu de l’ascension rapide de notre niveau de consommation, constatée ces dernières années, et qui va encore croître. Et donc il faudra impérativement se préparer au passage à une véritable transition énergétique », a-t-il soutenu. Dans cette optique, le P-DG a mis en avant les réalisations du groupe en termes de centrales photovoltaïques. « Nos 21 installations produisent au total 354,3 mégawatt (MW) et depuis leur entrée en fonction, elles ont produit

2 000 MW », a-t-il précisé. Un volume dont le P-DG n’a apporté aucun commentaire. Mais toujours est-il que ce volume reste insignifiant si l’on se réfère à l’année où les pouvoirs publics avaient décidé de développer les énergies renouvelables. En effet, un programme avait été adopté en 2011 par le gouvernement de l’époque. Pis encore, ce programme avait été élevé en 2016 au rang de priorité nationale sans qu’il soit suivi d’effet puisque, entre 2000 et 2019, seuls 390 MW ont été réellement installés, soit à peine 1,8% de l’objectif tracé à l’époque. Selon un récent bilan officiel, le secteur des ENR n’enregistre que peu de projets et qui de surcroît sont de faible capacité de production. Ainsi selon cette même source, ce sont 25 MW en solaire thermique qui ont été installés via la centrale hybride solaire gaz, à Hassi R’mel, d’une capacité totale de production de 150 MW. Cette centrale a été réalisée en 2011 par New Energy Algeria (NEAL). En définitive, il devient facile de déduire que le

« fonds national pour la maîtrise de l’énergie », institué depuis l’année 2000, le «fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération », le « programme national de développement des énergies renouvelables (2015-2030) » et toute la batterie de dispositifs législatifs et réglementaires institués et mis en branle n’ont en fait servi à rien. Devant ce constat d’échec, le gouvernement actuel compte revoir sa stratégie en la matière. Pour preuve il a revu à la baisse des capacités de production – plus réalistes – à atteindre passant ainsi de 22 000 MW à l’horizon 2030 à

15 000 MW (2030) dont 4 000 MW d’ici 2024. Pour revenir au Salon de l’électricité et des énergies renouvelables qui en est à sa troisième édition, il a été surtout marqué par une forte participation d’entreprises dont le corps de métier est la production de panneaux solaires. Selon certains responsables des stands, rencontrés lors de notre passage, le marché du photovoltaïque connaît un début de croissance entraîné par l’intérêt des collectivités locales et des particuliers à ce mode de production électricité.

