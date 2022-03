Au 10e jour du conflit armé qui s’intensifie en Ukraine, l’ambassade d’Algérie à Kiev a annoncé avoir suspendu temporairement ses activités et services à partir de samedi 5 mars 2022. La raison de cette suspension des activités dans la capitale ukrainienne est en relation directe avec «les conditions sécuritaires» que connaît ce pays en guerre, a expliqué l’ambassade algérienne dans un communiqué rendu public hier.

PAR INES DALI

Cette situation risque de compliquer le rapatriement des ressortissants algériens bloqués en terre ukrainienne où les combats s’intensifient, alors que la veille, vendredi, le président de l’Union générale de la diaspora algérienne en Ukraine, Ahmed Boudermin, a indiqué avoir reçu un appel téléphonique dans lequel l’ambassade d’Algérie en Ukraine l’informait que «le ministère des Affaires étrangères ukrainien, en coordination avec l’ambassade algérienne à Kiev, préparait une évacuation des Algériens dans les prochains jours», a-t-il écrit sur sa page facebook. Il a appelé les membres de la communauté résidant en Ukraine, qui éprouvaient des difficultés à fuir vers les pays voisins, à contacter l’ambassade d’Algérie à Kiev pour fournir les informations personnelles afin d’organiser le processus d’évacuation dans les plus brefs délais. La donne a changé en moins de 24 heures.

L’ambassade algérienne à Kiev, dans le même communiqué annonçant la suspension de ses services, informe les ressortissants algériens qu’ils peuvent toutefois prendre attache avec elle. Elle a appelé «tous les citoyens algériens se trouvant en Ukraine à communiquer avec elle ainsi qu’avec les ambassades d’Algérie en Pologne, en Hongrie et en Roumanie», les pays limitrophes où les Algériens peuvent se rendre avant de pouvoir être rapatriés.

Il ne sera donc plus possible aux ressortissants algériens de se déplacer à l’ambassade, mais ils peuvent rester en contact avec elle via le numéro de téléphone (00380 50 66 191 68) ou via son adresse mail (ambalgkiev@gmail.com). L’ambassade à Kiev a également publié dans son communiqué les numéros de téléphone et mails des autres ambassades d’Algérie en Pologne, en Roumanie et en Hongrie, ainsi que ceux du ministère des Affaires étrangères algérien afin que les ressortissants algériens sachent comment les joindre.

Il devient, en effet, de plus en plus difficile de se déplacer à l’ambassade algérienne, cela d’autant que les combats autour de la capitale deviennent de plus en plus «violents», selon les agences de presse, «Si le centre-ville Kiev a été plutôt épargné jusqu’ici, les villes tout autour de la capitale ont été le théâtre de violents affrontements ces dernières heures», ont-elles noté, relevant que les combats sont à une vingtaine de kilomètres de la capitale.



Rappel à l’ordre du MAE à l’ambassade d’Ukraine en Algérie

Sur un tout autre registre, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté algérienne à l’étranger a fait un rappel à l’ordre à l’ambassade d’Ukraine en Algérie après que celle-ci eut publié, au huitième jour du conflit armé russo-ukranien, jeudi 3 mars 2022, un étrange appel sur son compte facebook appelant à l’enrôlement des Algériens sur son sol.

Cet appel ukrainien qui va à l’encontre du principe de non-ingérence de l’Algérie a ensuite été supprimé, le jour-même, par l’ambassade ukrainienne après l’intervention de la partie algérienne. Le message a été retiré après que «le ministère algérien des Affaires étrangères ait sommé l’ambassade ukrainienne de le supprimer». L’attitude de l’ambassade ukrainienne constitue «un fait grave» et est «en violation avec les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre Etats», a affirmé une source au site TSA.

Dans son appel, l’ambassade a fait appel aux sentiments de compassion qu’éprouvent les peuples envers tout autre peuple en guerre lorsqu’elle dit que l’enrôlement «sera la principale preuve de votre soutien à notre pays», sans tenir compte que l’implication armée dans un confit relève d’une toute autre dimension.

Un autre pays africain a fait face à la même situation que l’Algérie. L’ambassade d’Ukraine à Dakar, la capitale du Sénégal, a posté le même appel à l’adresse du peuple sénégalais. Ce qui a fait réagir le ministère des Affaires étrangères de ce pays par le biais d’un communiqué, dans lequel il dit «condamner fermement» cette pratique «qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l’obligation de respect des lois et règlements de l’Etat accréditaire», lit-on dans le communiqué publié jeudi par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Ce dernier a adressé une «note verbale de protestation» à l’ambassadeur ukrainien qui a confirmé l’authenticité de l’appel et l’inscription de 36 candidats, de même qu’il a «invité instamment l’ambassade ukrainienne à retirer immédiatement» l’appel et de «cesser sans délai toute procédure d’enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère», a ajouté la diplomatie sénégalaise, rappelant que «le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi».



D’autres opérations de rapatriement en vue

La situation du conflit armé en Ukraine connaît des tournures graves et inattendues et les Algériens se trouvant encore dans ce pays ne voient pas le bout du tunnel devant la difficulté de traverser les frontières les menant vers d’autres pays voisins de l’Ukraine à partir desquels ils peuvent rejoindre l’Algérie. Il est vrai que d’autres opérations de rapatriement sont en vue, mais la complication de la donne en Ukraine avec la montée en puissance de la voix des armes est un facteur rendant la tâche plus ardue qu’elle ne l’est déjà.

Dans la soirée de jeudi dernier, 76 ressortissants algériens ont pu regagner le pays en provenance de la capitale roumaine Bucarest, vers laquelle ils avaient fui. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l’aéroport international d’Alger, à bord d’un vol d’Air Algérie, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, qui a indiqué que «cette opération est la première du genre» et que «d’autres vols sont prévus dans les prochains jours».

Il a assuré que «les services de nos ambassades sont mobilisés au niveau des frontières avec l’Ukraine pour faciliter le transit des ressortissants vers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne», ajoutant que «le rapatriement ne se fait pas de façon obligatoire, mais en tenant compte du désir de chacun de rentrer ou non au pays», avec la précision que «beaucoup de ressortissants qui sont arrivés dans les capitales des pays suscités n’ont pas voulu être rapatriés dans le vol d’aujourd’hui, alors qu’il y avait suffisamment de places».

Il a expliqué que certains espèrent peut-être retrouver les bancs des universités prochainement et que d’autres ont décidé de rester pour d’autres raisons. Mais dans tous les cas, a assuré Lamamra, les ambassades et les consulats d’Algérie restent tout à fait disposés à prendre en charge tout Algérien désirant rentrer au pays.