Manchester City a rendez-vous avec son destin. L’audience durant laquelle le club mancunien va contester son exclusion pour deux ans des Coupes d’Europe pour avoir enfreint les règles du fair-play financier s’est ouverte hier devant le Tribunal arbitral du sport, par visio-conférence, a-t-on appris auprès du TAS. L’audience à distance qui réunit les avocats de Manchester City et de l’UEFA doit durer trois jours pour se refermer demain soir.

L’appel de «City» est dirigé contre la décision de la chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (ICFC) en date du 14 février dernier. Par cette décision, le gendarme financier de l’UEFA avait décidé d’exclure le champion d’Angleterre en titre pour les deux prochaines saisons de Coupes d’Europe, assortissant sa sanction d’une amende de 30 millions d’euros. La décision « pourrait être rendue dans le courant du mois de juillet », a indiqué Matthieu Reeb, le secrétaire général du TAS.

Si elle est défavorable à City, la décision du TAS pourra être contestée par le club anglais en ultime recours devant le Tribunal fédéral suisse, qui siège aussi à Lausanne. Un précédent existe : un autre grand d’Europe a déjà été écarté des compétitions européennes pour non-respect des règles du fair-play financier, le club italien de l’AC Milan, une décision confirmée en juin 2019 par le Tribunal arbitral du sport.

L’AC Milan, qualifié pour la Ligue Europa, avait été exclu pour la saison 2019-2020. Manchester City est épinglé pour avoir surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring dans ses comptes portant sur la période 2012-2016. Les pertes financières encourues par une absence sur la scène européenne dépasseraient largement les 100 millions d’euros par an et ne seraient pas sans conséquences sur le train de vie du club anglais, d’autant que la Ligue des champions fait office de grande vitrine d’exposition pour les propriétaires émiratis de City.

