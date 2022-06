PAR INES DALI

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a annoncé que l’Etat prévoit de prendre en charge un plus grand nombre des bénéficiaires de l’allocation chômage, dont les veuves et les orphelins percevant moins de 13.000 DA. Il a fait savoir qu’une enveloppe financière supplémentaire est prévue dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire pour 2022.

Intervenant devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une séance plénière, tenue avant-hier lundi, le ministre a affirmé que «des efforts importants sont consentis par l’Etat algérien dans l’accompagnement des chômeurs», avant de révéler que «le projet de loi de finances complémentaire prévoit d’allouer un montant supplémentaire de 300 milliards de dinars pour prendre en charge un plus grand nombre de demandeurs de l’allocation chômage».

Youcef Cherfa s’est, également, exprimé à propos de la frange de la société composée des veuves et des orphelins qui ne sont pas compris dans la catégorie des bénéficiaires de l’allocation chômage, alors qu’ils perçoivent moins que le montant de cette allocation fixé à 13.000 DA. Il a assuré que des mesures sont prises pour remédier à cette omission. «Sur instruction du président de la République, un décret exécutif est en cours d’élaboration en vue de permettre à ces deux catégories qui perçoivent moins de 13.000 DA de bénéficier de l’allocation chômage», a-t-il affirmé, précisant que «ce décret sera mis en application au courant de ce mois de juin».

En donnant les chiffres sur les bénéficiaires de l’allocation chômage, le ministre a indiqué que «la plateforme numérique relative à l’allocation chômage a enregistré depuis le 24 février dernier jusqu’à jeudi dernier 1.993.319 demandes d’allocation chômage, dont 1.471.000 demandes ont été acceptées». Ce sont donc près de deux millions de nouveaux demandeurs recensés en trois mois et demi, dont les trois quarts ont vu leurs dossiers acceptés, ce qui explique la rallonge budgétaire dans le projet de loi de finances complémentaire.

Il est utile de noter que le montant de l’allocation chômage fixée à 13.000 DA pourrait être augmenté si les finances de l’Etat le permettent, avait fait savoir le président de la République.

