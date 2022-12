Pour la deuxième fois, après celle abritée par la wilaya de Khenchela en décembre 2021, la réunion du gouvernement s’est tenue hier à Tissemsilt sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et qui a été consacrée à l’étude et à la discussion de la feuille de route pour la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de cette wilaya adopté par le Conseil des ministres de dimanche dernier.

PAR NAZIM BRAHIMI

Sur place, le Premier ministre a mis en avant l’urgence de relier le sud et le nord du pays par la voie ferrée, facteur incontournable pour le développement local et l’essor économique.

M. Benabderrahmane a ainsi donné l’échéance du 31 décembre, soit dans un mois, pour l’achèvement des travaux de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt et Boughezoul, exigeant à ce que le système de signalisation soit réalisé par des entreprises nationales.

En plus de l’accent mis sur le rôle du transport ferroviaire pour le développement économique, le gouvernement s’est penché également sur la réhabilitation des routes reliant la wilaya de Tissemsilt avec d’autres wilayas avec l’approbation du projet de la double voie de la route nationale N 14 reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana dans la wilaya d’Aïn Defla sur une distance de 84 km, en plus de son réaménagement, tel que balisé par le chef de l’Etat lors du dernier Conseil des ministres.

Le Premier ministre a annoncé, dans ce sens, une enveloppe de 100 milliards de dinars pour donner une nouvelle dynamique de développement pour la wilaya de Tissemsilt dans le cadre de 90 projets qui touchent 17 secteurs.

Parmi les secteurs concernés, celui des Travaux publics et des infrastructures de bases, afin d’extirper certains territoires de l’isolement et du sous-équipement. Déclarant que la wilaya de Tissemsilt a été « pénalisée » en matière de projets de développement structurants, le Premier ministre a considéré que le siège administratif de la wilaya est la parfaite illustration de cette « privation », annonçant l’inscription d’un projet de bloc administratif en mesure d’abriter les organes publics de la wilaya.

Il a été aussi question lors de cette réunion du renforcement du programme de construction rurale de la wilaya en adéquation avec son caractère agricole et touristique, avec l’attribution d’assiettes foncières pour permettre aux familles de retrouver les métiers d’artisanat réputés de la région.Le Premier ministre a indiqué, à l’issue de cette réunion, qu’une « feuille de route de suivi des projets inscrits a été mise en place » et qui sera « concrétisée dans un délais de 36 mois », notamment en ce qui concerne la réalisation des routes, a insisté le chef de l’Exécutif.

En ce qui concerne le problème du foncier qui se pose avec acuité dans cette wilaya, Aïmene Benabderrahmane a indiqué qu’une commission mixte composée des représentants de départements de l’Intérieur, de l’Agriculture et des Finances, a été mise en place pour « lever toutes les contraintes » et de « replacer les terres agricoles et autres espaces forestiers dans les projets de développement ».

Pour sa part, le wali de Tissemsilt a exprimé sa « confiance » de voir, à travers le programme complémentaire dont vient de bénéficier la wilaya, Tissemsilt devenir « un pôle économique et d’investissement prometteur ».

Pour le même responsable, le programme en question est de nature à « lever les contraintes bloquant l’investissement », ajoutant que « le soutien de l’Etat va permettre la concrétisation de 340 projets dans les zones d’ombre ». n