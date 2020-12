Deux terroristes ont été abattus mardi à Jijel par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d’Oued Bouayache, près de la commune d’El-Ancer à Jijel en 5ème Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, aujourd’hui 1er décembre 2020, deux (02) terroristes, suite à un accrochage avec un dangereux groupe terroriste », a précisé le MDN. Selon la même source, « cette opération s’est soldée par la récupération de trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq (05) chargeurs garnis, une (01) grenade et (01) panneau photovoltaïque, ainsi que douze (12) sac-à-dos contenant une grande quantité de munitions, sept (07) appareils de communication, des effets vestimentaires et des médicaments ». « Cette opération de qualité, toujours en cours, confirme la détermination de l’ANP à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et réitère la vigilance et l’engagement de nos Forces armées à préserver la sécurité et la stabilité du pays », ajoute le communiqué du MDN.

