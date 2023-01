Les forces d’occupation israéliennes ont tué lundi deux Palestiniens lors d’un raid de l’armée dans le village de Kfar Dan dans le secteur de Jénine. Cette agression meurtrière est la première de l’année 2023 fatale à des Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967. Elle intervient après une année particulièrement sanglante.

Les Palestiniens Mohammed Samer Hoshieh, 22 ans, et Fouad Mohammed Abed, 25 ans, ont été tués par des tirs israéliens lors d’un raid de l’armée dans le secteur de Jénine, foyer de tensions ces derniers mois en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué. De son côté, l’armée israélienne a indiqué dans un court message à la presse avoir mené une « opération » dans le village de Kfar Dan, situé dans le secteur de Jénine, «afin de démolir les résidences d’assaillants impliqués dans des tirs contre le point de passage» de Jalameh, aussi nommé Gilboa, et qui avaient été fatals au commandant israélien Bar Falah. Des nuages de fumée se dégageaient du petit village de Kafr Dan alors que les deux maisons ont été rasées avec des explosifs peu après le lever du soleil lundi. L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que 18 autres personnes avaient été arrêtées par l’armée israélienne lors de raids nocturnes à travers la Cisjordanie. L’armée israélienne détruit régulièrement les résidences de Palestiniens qu’elle estime être responsables d’attaques contre des Israéliens afin –selon elle– de les décourager de perpétrer des violences. Cette politique est toutefois qualifiée de «châtiment collectif» par des organisations de défense des droits humains qui estiment qu’elle prive de domicile des membres de leurs familles non impliqués dans ces assauts. L’agression de lundi est la première de l’année 2023 fatale à des Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par les forces israéliennes, et intervient après une année de fortes tensions. Selon l’ONU, plus de 150 Palestiniens ont été tués l’an dernier dans des opérations israéliennes ou des heurts avec les forces israéliennes en 2022, bilan le plus lourd depuis la fin de la Seconde Intifada, soulèvement palestinien du début des années 2000. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’un des plus à droite de l’histoire d’Israël, a fait craindre une escalade militaire en Cisjordanie.

Par ailleurs, l’imam de la mosquée Al-Aqsa, Sheikh Ikrima Sabria, été arrêté, lundi, par les services de renseignement sionistes qui ont fait une descente à son domicile, rapportent des médias. Selon ces derniers, «une force de renseignement et la police sionistes ont fait une descente au domicile de l’imam dans la ville d’Al-Sawana à El Qods-Est». «Cheikh Sabri a été arrêté et devra comparaître pour enquête plus tard dans la journée (lundi)», selon les mêmes sources. Les autorités sionistes avaient déjà perquisitionné la maison de Cheikh Sabri et l’avaient convoqué pour interrogatoire à plusieurs reprises, et par le passé l’avaient empêché d’entrer à Al-Aqsa pendant une période. (Sources AFP et APS)