« C’était effroyable, tragique. Le bruit du crash était tel que j’ai cru à un séisme. Sa violence a fait vibrer le toit et les murs de ma maison. Il a causé un grand trou de près de 3 mètres de profondeur sur le lieu du drame et ses occupants ont été déchiquetés », nous a affirmé, hier, Hachemi Nacerdine, un riverain rencontré non loin du lieu du crash de l’avion militaire.

par Kader M. et Aghilas Sadi

Une présence militaire renforcée est constatée sur les lieux, où un périmètre de sécurité a été mis en place, interdisant l’accès à toute personne, exception pour les enquêteurs, les éléments de police scientifique, les secouristes et les ambulanciers.

Le crash du chasseur bombardier « Sukhoi 30 », appartenant à l’escadron de chasse 121, qui a eu lieu lundi aux environs de 22H, lors d’un exercice nocturne de routine au lieudit mechta Draâ Tafza, à 16 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, une zone rurale dépendant de la commune agropastorale de Aïn Zitoun (40 kilomètres au sud-ouest d’Oum El Bouaghi), a causé la mort du pilote et de l’officier navigateur. « Lors d’un vol de nuit, programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22H, un avion militaire de type SU-30 a fait l’objet d’un crash dans un lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomètres de la commune de Aïn Zitoun dans la wilaya d’Oum El Bouaghi en 5e Région militaire, causant le décès du pilote et de son assistant», a confirmé le MDN. La même source souligne qu’à «l’issue de ce terrible accident, le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes et a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances de l’accident ». Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué de réagir après cette triste nouvelle et a adressé ses « sincères condoléances aux familles des deux pilotes », ainsi qu’aux éléments de l’Armée nationale populaire (ANP). De son côté, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu à exprimer ses plus sincères condoléances aux familles des deux victimes et au général-major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major par intérim de l’Armée nationale populaire.



Ouverture d’une enquête

La violence de l’accident était telle qu’en dépit de l’heure tardive de la nuit, des riverains et de nombreux citoyens d’Oum El Bouaghi et des environs n’ont pas hésité à se rendre aussitôt sur les lieux de l’accident et constaté de visu les dégâts. L’avion aurait décollé de la base aérienne de Bir Rogaâ, commune de Berriche (40 kilomètres au nord-est d’Oum El Bouaghi).

Le crash, qui a secoué la quiétude habituelle de cette zone rurale de mechta Draâ Tafza, est, faut-il le rappeler, le troisième du genre ayant eu lieu à Oum El Bouaghi, après celui du Mig 29 et de l’Hercule C130, qui a fait 77 morts et 1 blessé en 2014, selon les mêmes sources.

La zone agricole sud du chef-lieu de wilaya est un lieu d’exercice et d’entraînement des pilotes de la base aérienne d’Oum El Bouaghi.

Ce crash nous rappelle les accidents d’avions militaires enregistrés ces dernières années. Selon le site Mena Défense, il y a eu 7 crashs d’hélicoptères (dont 1 de formation), 3 crashs d’avions de transport, 3 crashs d’avions d’entraînement et 8 chasseurs/bombardiers entre 2007 et 2017. A ces accidents s’ajoutent les deux enregistrés en 2018. Il s’agit du crash de l’avion militaire près de Boufarik causant la mort de 257 militaires et le dérapage d’un avion à l’aéroport de Biskra faisant un mort.



L’Armée de l’air algérienne dispose d’un matériel sophistiqué

Des observateurs, mais aussi des internautes, s’interrogent sur les raisons de ce nombre élevé d’accidents. Pour répondre à cette question nous avons contacté le journaliste spécialiste en question d’armement, Akram Kharief. Pour lui, il est encore prématuré de savoir avec exactitude ce qui s’est passé mardi soir à Oum El Bouaghi. « Nous ne pouvons pas au stade actuel savoir les causes exactes du crash », dit-il. Il ajoute : « Il faut attendre les conclusions de l’enquête ». Toutefois, il affirme que l’équipage est décédé à l’intérieur de l’appareil, ce qui laisse penser que les victimes n’ont pas eu le temps de déclencher l’éjection. Il précise : « Cet indice renforce la thèse d’une désorientation spatiale comme cause de l’accident. La désorientation spatiale est l’incapacité de déterminer sa position, son emplacement et son mouvement par rapport à son environnement». Interrogé sur ce qu’on appelle le risque aviaire (un oiseau percute le moteur de l’appareil), il dira que cette piste est faible puisque l’avion est équipé de deux moteurs. « L’appareil est équipé de deux moteurs. Si l’un s’arrête en raison d’un oiseau, l’autre continuera à fonctionner », note-t-il.

A une question sur les raisons de la hausse de nombres de crash d’avions militaires en Algérie ces dernières années, il dira que ce phénomène n’est pas propre à notre pays. « Ce sont des accidents qui arrivent ailleurs aussi. Il ne s’agit pas d’un phénomène spécifique à l’Algérie ou à quelques pays seulement », répond-il, avant de préciser que l’Armée de l’air algérienne dispose d’un matériel sophistiqué. « L’Armée de l’air dispose d’équipement de qualité que beaucoup d’autres armées n’ont pas », fait-il savoir. L’effort futur à fournir, selon lui, pour éviter ou du moins réduire le nombre de ces accidents est dans la formation des humains. « L’effort doit se concentrer sur la formation du personnel pour éviter de nouveaux drames à l’Armée de l’air algérienne », dit-il.n