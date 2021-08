Deux militaires sont morts et un autre a été blessé vendredi suite à l’explosion d’une mine de fabrication artisanale dans la wilaya d’Aïn Defla, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de recherche dans la zone de Tacheta Zougagha, wilaya d’Aïn Defla en première Région Militaire, le 6 août 2021, et suite à l’explosion d’une mine de fabrication artisanale, le Djoundi Contractuel Meziane Fouad et le Djoundi Contractuel Ammour Salah Eddine sont tombés au champ d’honneur, tandis que le Djoundi Contractuel Dib Badreddine a été légèrement blessé », a précisé la même source. « Suite à ce tragique événement, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des Chouhada et souhaitant un prompt rétablissement au Djoundi blessé », a ajouté le communiqué du MDN. L’Armée Nationale Populaire réitère son « engagement et sa détermination, à travers les efforts fournis inlassablement dans la lutte antiterroriste, à traquer les résidus de ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l’ensemble du territoire national », a relevé la même source. (APS)

