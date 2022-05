Deux équipes d’étudiants algériens vont participer à la finale mondiale de la “Huawei ICT Competition”, qui se tiendra en juin prochain en Chine, après avoir remporté la finale régionale (Nord Afrique) de ce concours, a indiqué samedi l’entreprise de télécommunications chinoise Huawei Algérie.

Après la finale nationale de ce concours qui s’est déroulé en décembre dernier, ces deux équipes ont pris part à la finale de la compétition régionale de Huawei qui a eu lieu via visioconférence, confrontant 19 équipes issues de 12 pays africains, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Les deux équipes ont décroché la première place, ce qui leur permettra de représenter l’Algérie à la finale mondiale qui se tiendra en Chine au mois de juin prochain.

Quelque 30 étudiants issus de 20 universités et instituts du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de la Poste et des télécommunications ont pris part à la 3ème édition du concours mondial “Huawei ICT Competition” pour la saison 2021-2022, organisé par Huawei Algérie sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette 3ème édition, lancée en septembre dernier, a suscité un “fort engouement” enregistrant plus de 3000 étudiants inscrits à cette compétition dont plus de 1000 ont passé l’examen préliminaire et 130 ont été retenus pour la finale nationale. Le concours “Huawei ICT Competition” vise à promouvoir les compétences locale en matière de TIC, a-t-on expliqué auprès de Huawei Algérie, qui a indiqué porter “une attention particulière au transfert des connaissances en faveur des étudiants et talents algériens”.

Il est à rappeler que durant les éditions de 2019 et 2020 de “Huawei ICT Competition”, trois équipes algériennes avaient décroché la première place parmi les 61 équipes participantes venant de près de 100 pays, ajoute la même source.