Mohamed Djemai sort aujourd’hui de prison Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a condamné mercredi Mohamed Djemai, poursuivi pour des affaires d’abus de fonction et d’humiliation d’un journaliste, à une peine de deux ans de prison, dont un avec sursis, assortie d’une amende de 200.000 Da. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait requis une peine de 3 années de prison et une amende de 500.000 Da à l’encontre de l’ex-député de l’Assemblée populaire nationale (APN) et ancien Secrétaire général (SG) du parti du Front de Libération Nationale (FLN), Mohammed Djemai. Placé en détention provisoire en septembre 2019, il sera remis en liberté ce 30 septembre.

