Le centre TLS contact d’Oran, relayant sur sa page le communiqué du Consulat de France à Oran, a précisé, samedi, que la suspension du dépôt de demandes de visa avait été décidée face à la propagation du Coronavirus. Et, plus précisément, suite à l’enregistrement d’un cas de contamination au Consulat de France à Oran, qui traite l’ensemble des demandes de visa réceptionnées par le centre de l’ouest du pays.

Le centre d’Oran avait déjà fait savoir, dès le 15 juillet, mais sans plus de précisions, que «sur instruction du Consulat général de France à Oran, le centre TLS contact d’Oran suspendra la réception des demandeurs de visas pour la France jusqu’à nouvel ordre», avant de fermer ses portes au public dès le lendemain jeudi 16 juillet. En effet, le Consulat de France à Oran a, pour sa part, annoncé le 17 juillet que du fait de «l’intensification de l’épidémie de la Covid-19, le Consulat général est à nouveau totalement fermé au public depuis le 15 juillet». Le même communiqué expliquant que la décision de fermer les services au public jusqu’à nouvel ordre avait été prise en raison de «la détection de cas au sein du Consulat». L’objectif de la suspension étant d’observer «une quatorzaine par mesure de précaution». Pour rappel, le centre TLS contact d’Annaba connaît une situation similaire depuis le 16 juillet, le Consulat de France à Annaba et Constantine, également fermé, a ainsi précisé le même jour que la mesure avait été décidée suite à «la détection d’un cas parmi les employés du Consulat général». Une réouverture le 28 juillet est pour le moment envisagée, «une mesure de quatorzaine s’imposant face à une telle situation, il est prévu, sauf évolution contraire, de rouvrir le 28 juillet».

Quant à la situation au Consulat de France à Alger, il précisait hier, 19 juillet, sur son site internet que son activité était maintenue. Le centre VFS global d’Alger, qui réceptionne les demandes de visa pour la région centre, précise par ailleurs que son activité continue avec les mêmes mesures prises lors de la réouverture le 28 juin dernier. Les réceptions des dossiers de visa restent limitées aux demandes de visa longue durée, pour étudiant ou pour raisons professionnelles et familiales.<

