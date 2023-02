Le Groupe Sonlagaz a entamé, samedi depuis la ville de Bousâada à M’sila, l’opération d’approvisionnement à titre gracieux des foyers en détecteurs de monoxyde de carbone, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-on appris du Groupe. «Trois semaines après les instructions du président de la République, le Groupe Sonelgaz a entamé samedi, après étude et mise en place des mécanismes efficaces et des mesures nécessaires, l’opération d’installation des détecteurs de monoxyde de carbone de la ville de Boussâada à M’sila», précise le Groupe. L’opération concernera, dans un premier temps, les 21 wilayas des Hauts Plateaux, où sévit un froid glacial, avant de la généraliser à l’avenir sur l’ensemble du territoire national.

Sonelgaz s’engage, dans ce sens, à installer progressivement les détecteurs de monoxyde de carbone dans 11 millions de foyers, et à poursuivre, parallèlement, l’opération de contrôle des installations internes et des équipements fonctionnant au gaz, explique le Groupe, appelant les citoyens à faciliter le travail des agents chargés de la réalisation de cette mission. A noter que l’approvisionnement gratuit des ménages en détecteurs de monoxyde de carbone intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors du Conseil des ministres du 24 janvier dernier. <

