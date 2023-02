Le Groupe Sonelgaz a lancé les mesures nécessaires pour la concrétisation du projet d’installation, à titre gracieux, de détecteurs de gaz brûlé au profit des ménages, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec pour objectif l’acquisition en urgence et la distribution de 5,2 millions de détecteurs, dès l’année en cours et jusqu’au début 2024, au titre d’un appel d’offres national et international, a indiqué le porte-parole du Groupe, Khalil Hedna. Dans une déclaration à l’APS, M. Khalil Hedna a précisé que le Groupe Sonelgaz avait pris les mesures nécessaires à la concrétisation sur le terrain du projet, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion du Conseil des ministres, du 24 janvier dernier, en vue de réduire les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) pour les ménages». Le même responsable a rappelé que les besoins nationaux en détecteurs de gaz brûlé «sont de l’ordre de 22 millions d’unités, dont un quart, soit environ 5,2 millions de détecteurs, à assurer en urgence». Selon le porte-parole du Groupe, Sonelgaz mise beaucoup sur les résultats de la convention, signée le 2 février, entre les secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Energie et des Mines et de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, sur la création d’une joint-venture pour la production et la fabrication de deux détecteurs de fuite de gaz». Le groupe Sonelgaz procédera également à l’ouverture de 3 laboratoires à Oran, Alger et Sétif, en vue d’inspecter et contrôler les appareils à l’origine des accidents d’intoxication au CO, outre la création prochaine d’autres unités à Béchar, Ouargla et Annaba», a-t-il souligné. (APS Alger

Déclassement de terres agricoles pour la réalisation de logements AADL

Un décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles pour la réalisation des programmes de logements location vente au niveau de certaines communes de la wilaya d’Alger, a été publié au journal officiel (JO) n6. La superficie globale des parcelles concernées est dépasse de 54 ha, selon le décret 23-62 du 31 janvier 2023, signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderahmane.

Les communes de Reghaia ,El Harrach, Khraicia, et Draria, figurent dans liste des communes concernées par cette opération de déclassement.

