Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) lance un cycle de formation pilote portant sur « l’amélioration de l’accès des PME aux financements », en partenariat avec le Centre international pour l’entreprise. Cette formation gratuite, et qui se déroulera à Alger sur un cycle de 2×3 jours, est destinée aux chefs d’entreprises et PME à fort potentiel de croissance, indique un communiqué de Care. Détaillant le public ciblé, Care précise les cadres dirigeants, tous secteurs d’activités confondus, quel que soit le lieu d’activité.

S’agissant du mode de sélection, le Think Tank algérien souligne qu’un « comité, composé de représentants d’associations et organisations patronales et de représentants d’établissements financiers, sélectionnera dix candidats après étude du dossier de candidature ». Pour ce qui est des conditions de participation, le communiqué de Care explique qu’il s’agit de cadres d’entreprises (Eurl, Sarl, SPA) de droit algérien aux chiffres d’affaires inférieurs à 200 millions DA, avec un potentiel de croissance avéré de + 20%/an minimum.

Les candidats doivent renseigner le formulaire sur le lien suivant https://care.dz/communique/appel-a-candidature-nationale-pour-la-formation R. E.

