La nomination de Lakhdar Rekroukh à la tête d’un super ministère qui chapeaute l’hydraulique est le signe de l’échec de la gestion de l’eau du pays avec la succession de ministres, quatre en moins de trois ans, à la tête du secteur. Résultat. Alger et de nombreuses villes du pays souffrent actuellement de tension sur l’alimentation en eau potable.

Par Khaled Remouche

Lors du Conseil des ministres de dimanche, dans ses instructions à l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a appelé implicitement au règlement de la crise de l’eau qui frappe le pays consécutive à une année marquée par une sécheresse aiguë. En effet, l’eau se fait rare dans les robinets, en particulier dans les grandes villes de l’ouest et du centre. La grande attente de la population à Alger, notons-le, est l’achèvement des nouvelles usines de dessalement d’eau de mer censées régler définitivement le problème d’approvisionnement en eau des grandes villes côtières qui s’aggrave lors des saisons arides. En bref, le Président de la République somme le gouvernement et particulièrement le nouveau ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, de veiller à l’accélération des travaux des nouvelles usines de dessalement De quoi s’agit-il ? Un plan d’urgence arrêté pour la capitale qui prévoit la réalisation de petites ou moyennes usines de dessalement d’eau de mer dans des délais rapides. Plus précisément, il s’agit des usines de dessalement de Marsa et de Corso. La première des trois stations prévues dans le plan d’urgence, celle de Bordj El Kiffan d’une capacité de 10 000 m3, est achevée, celle de Marsa d’une capacité de 60 000 m3/jour devait être terminée en juillet dernier, celle de Corso de 80 000 m3 cubes/jour en décembre prochain. Cette dernière devait être livrée initialement au cours de cet été 2022.

Ce qui est occulté dans ce dossier, c’est que les pouvoirs publics ont promis, en 2021, qu’au cours de l’été 2022 avec l’achèvement de 220 forages et ces 3 usines de dessalement d’eau de mer d’une capacité globale de 150 000 m3/jour, la production d’eau potable mise à la disposition d’Alger passera de 750 000 m3/jour à 950 000 m3/jour. Ce qui atténuerait sensiblement la crise de l’eau à Alger. Les besoins en eau de la capitale s’élèvent à 1,2 million de m3/jour. Les besoins d’Alger seront totalement couverts selon le discours officiel avec la mise en service en 2024 de la grande usine de dessalement de Fouka.

En ce mois de septembre et au cours des mois de juillet et août, les robinets étaient à sec pendant près d’une journée dans certains quartiers de la capitale, et toute la journée dans d’autres avec une distribution d’un jour sur deux. Tout cela veut dire tout simplement que ces projets qui devaient améliorer l’approvisionnement en eau potable de la capitale connaissent des retards. On peut se demander comment également avec les stations de dessalement de Fouka, de Cap Djinet, de Hamma et les petites usines de dessalement de Bou Ismail, Palm Beach, Zéralda, Aïn Benian, Bordj El Kiffan, les centaines de forages, les barrages de Douéra et de Keddara, on en est à une telle situation.

Le glissement des délais de réalisation de la station de dessalement de Corso a également contribué à cette situation de stress hydrique. Se posent également des problèmes de distribution de l’eau qui aggravent la situation. Le principal est l’inégal accès à l’eau dans les quartiers de la capitale et entre quartiers d’une même commune ou entre des cités d’une même circonscription administration. Car il ne s’agit pas seulement de produire de l’eau mais de bien gérer la distribution, de réduire les fuites d’eau et d’améliorer le service public. La capitale enregistre par exemple des fuites d’eau, selon des citoyens, qui persistent des jours au vu et au su de tout le monde sans que les pouvoirs publics interviennent rapidement pour les colmater.

Ainsi, la nomination de Lakhdar Rekhroukh à la tête du département des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, avec sa longue expérience dans le secteur de l’hydraulique en tant que PDG de Cosider, est un aveu d’échec dans la gestion des ressources hydriques du pays avec cette succession de ministres en deux ans.

Cosider, ne l’oublions pas, a réalisé le transfert d’eau des barrages de Ghrib, Bouroumi vers la capitale qui a contribué à atténuer de façon sensible la crise de l’eau à Alger au début des années 2000. Le nouveau ministre est donc appelé en premier chef à veiller à une plus grande dynamique dans les chantiers et à améliorer la gestion de l’eau notamment dans la capitale.

Le premier responsable de ce secteur est également appelé à suivre la réalisation des cinq grandes usines de dessalement dont les travaux viennent d’être lancés. Il s’agit des stations de dessalement de Fouka, de Cap Djinet, de Cap Blanc à Oran, de Béjaïa et d’El Tarf d’une capacité chacune de 300 000 m3/jour qui vont régler définitivement le problème de l’eau dans les villes côtières du pays, si tout se passe bien, en 2024-2025. n