Même si les compétitions sportives ont été gelées en raison du coronavirus, les sportifs doivent essayer de maintenir leur forme physique pour une éventuelles reprise. S’entraîneur individuellement n’est pas évident dans certaines conditions. Surtout pour ceux qui pratiquent un sport collectif. Si la cohésion prend naturellement un sérieux coup, garder un certain seuil d’athlétisation s’avère compliqué. Un joueur de l’ASM Oran en témoigne.

Alors que l’idée de saison blanche commence à germer, il faut, néanmoins, que les footballeurs essaient de garder le cap si jamais les championnats reprennent. Il ne sera pas facile d’avoir les jambes d’avant-trêve forcée. Ça c’est sûr. Surtout pour ceux qui n’ont pas suivi à la lettre le programme d’entraînements concocté par les staffs techniques.

Le passage au confinement partiels à partir de 15h vient réduire la marge. A partir de là, il faut s’entraîner la matinée pour éviter la chaleur du début d’après-midi.

Et puis, il y a un autre problème : où s’entraîner? Spécialement quand les grands espaces publics comme les forets sont fermés. Une session à la maison n’est pas toujours évidente. C’est ce que déplore le meneur de jeu de l’ASM Oran, Tayeb Berramla. « On essaye tant bien que mal de maintenir la forme, mais au fil des jours, les choses se compliquent de plus en plus, notamment pour les joueurs résidant dans des immeubles, puisque l’exiguïté des lieux ne leur permet pas de s’entraîner convenablement », indique-t-il. Il reconnaît aussi que la fermeture de la forêt « El Menzah » (ex-Canastel) comme mesure préventive pour lutter contre le COVID-19 a fait que « beaucoup de mes coéquipiers ne trouvent plus où s’entraîner ».

Difficulté commune

Pour l’Asémite, ce problème « n’est pas propre aux joueurs de l’ASMO.» Nombreux athlètes n’habitent pas dans des endroits commodes pour s’entraîner convenablement. Dans quel état seront les organismes dans le cas où le championnat reprend ? Pour Berramla « même si on venait à reprendre la compétition, cela ne se fera pas de sitôt et il sera à ce moment-là très compliqué pour les joueurs de retrouver rapidement leur forme compétitive »

Pour celui qui est passé par des clubs prestigieux comme la JS Kabylie et le MC Alger, l’idéal serait, tout simplement, d’annuler la saison sportive. « La nécessité est de songer plutôt à démarrer une nouvelle saison au lieu d’achever l’actuelle », préfère-t-il. Et ce, même si le team d’Oran reste dans le coup pour une éventuelle accession. En effet, El Djemïa est 8e de la Ligue 2 professionnelle avec 32 unités. Elle compte un match en moins à jouer. En cas de succès, elle reviendrait à une longueur seulement du « Top 4 » qui est concerné par la montée. Cela veut dire que l’ASMO a toutes ses chances de jouer parmi l’élite la saison prochaine.

Cependant, le maître à jouer de 35 ans semble penser à l’intérêt général. Si l’on croit ses propos, il ne lui sera pas frustrant de ne pas retrouver le palier suprême à l’issue de cet exercice. Pas sûr que ses dirigeants soient du même avis. Mais la situation sanitaire dicterait l’arrêt définitif. n