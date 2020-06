Dans le cadre de son enquête sur l’attribution du Mondial 2022 au Qatar, Mediapart a révélé des échanges datant de 2015 entre Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA.

L’attribution du Mondial 2022 au Qatar continue de faire jaser. La relation étroite entre Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA au moment de l’attribution de la Coupe du Monde et Nasser Al-Khelaïfi, patron de BeIN Sports Media Group (et du PSG), renforce les soupçons de corruption. L’achat d’une luxueuse villa en Sardaigne par Nasser puis sa mise à profit à Valcke sera notamment jugé par la justice suisse au mois de septembre prochain.



Nasser lui aurait offert une montre

Mediapart, qui enquête depuis plusieurs mois sur le sujet, a dévoilé vendredi des échanges entre Al-Khelaïfi et Valcke datant de 2015. Le site d’information révèle des SMS échangés le 24 février 2015, date à laquelle un comité spécial s’est rendu à Doha pour évoquer la programmation du Mondial 2022 en hiver. En début d’après-midi, Valcke aurait écrit à Nasser : « Merci Nasser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi », ce à quoi le président du PSG aurait répondu « Tu es le meilleur ».

Le soir même, en rentrant dans sa chambre d’hôtel, l’ex-secrétaire de la FIFA aurait alors découvert un cadeau d’Al-Khelaïfi : une montre Cartier en or rose. Valcke se serait alors empressé de le remercier par SMS : « Merci Nasser pour ton cadeau. Elle est belle. » Mediapart précise que Nasser Al-Khelaifi, contacté par ses soins, n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. Ses avocats ont précisé que les accusations au sujet de la montre « n’avaient pas, et n’ont jamais eu, la moindre base factuelle.»

