Depuis plus de dix jours, des millions de musulmans vivent le ramadan à l’étranger dans un contexte particulier. Et comme chaque année, nombre d’applications et de sites qui parlent d’Islam sont disponibles sur le marché de la téléphonie mobile pour, affirment les développeurs, faciliter la vie des musulmans à travers le monde.



Car si le jeûne est de rigueur pendant les journées de Ramadan, les écrans (ordinateurs, télévision, téléphones portables), eux, se consomment sans modération ! Pour vous y retrouver dans cette ferveur religio-numérique, voici le nouveau-né « heure-priere.fr».

Un site d’information pour les musulmans de France et d’Europe. Une information fiable qui couvre l’islam en France et dans le monde. Cette nouvelle plateforme ou plutôt site d’information accompagne actuellement plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs tout au long du mois saint en France et en Europe. En effet, le site en ligne d’information généraliste sur l’actualité des musulmans de France est un quotidien qui assure un traitement journalistique de l’actualité.

En plus de l’actu, sur sa plateforme, on y retrouve également les horaires de prière, un calendrier hégirien, le calcul de la Zakat, la lecture et la récitations audio du Coran en Arabe et en français… Le tout dans la poche tout au long de la journée – et de la nuit –, et à portée de main!

Cuisine 2.0

Enfin, les incontournables idées de recettes pour Ramadan. Et le site n’a pas oublié de faire un clin d’œil aux ménagères. En effet, il propose également des recettes spéciales Ramadan.

Pour des idées plus larges et variées, le site « Islam 2 France » stories fait partie des plus complètes et agréables d’utilisation avec des astuces et des recettes détaillées en photos classées par thèmes.