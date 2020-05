Le port du masque n’est plus une question de bon vouloir, mais désormais strictement obligatoire. Des sanctions sont prévues à l’encontre des contrevenants. En ces temps de pandémie de coronavirus et où les positifs au Covid-19 continuent de frôler les 200 cas par jour, le temps n’est plus à «l’inconscience» et à «l’insouciance» d’une partie de la population, comme l’ont qualifié à maintes reprises les personnels de la santé, eux qui sont en première ligne de combat et dont bon nombre d’entre eux ont payé de leur vie leur combat face au virus mortel.

Le décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de protection comme mesure de prévention dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel numéro 30. Le décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus.

L’article 13 bis du décret précise qu’«est considéré également comme mesure de prévention obligatoire le port d’un masque de protection (…) lequel doit être porté par toute personne et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les institutions et administrations publiques, les services publics, les établissements de prestations de services et les lieux de commerce».



Etablissement et administration publics, commerces… tous concernés

L’article 13 ter du même décret énonce aussi que «tout établissement et administration recevant le public, ainsi que toute personne assurant une activité de commerce ou de prestation de services, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter l’obligation du port de masque de protection, par tous moyens, y compris en faisant appel à la force publique». Le même article précise que «tous les agents publics habilités sont tenus de veiller au strict respect de l’obligation du port de masque de protection». L’article 3 du décret stipule, en outre, que «les personnes enfreignant les mesures de confinement, de port du masque de protection, des règles de distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret, sont passibles de peines prévues par le code pénal».

Ainsi, toute personne s’aventurant à se rendre dans un lieu public doit se conformer à l’obligation de porter un masque, mesure devenue obligatoire depuis avant-hier, premier jour de l’Aïd, soit depuis le 24 du mois en cours. Dans le cas contraire, le contrevenant est considéré en infraction avec le code pénal dans son article 20-06 publié le 28 avril 2020 modifiant l’article 159. Les sanctions prévues sont une amende allant de 10.000 à 20.000 DA, ainsi que la possibilité d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois jours maximums.

Un citoyen qui a voulu s’aventurer à sortir sans protection le jour de l’Aïd a écopé d’une contravention de 10.000 DA. Une contravention qu’il a publiée sur les réseaux sociaux et n’a pas manqué d’en faire le tour.



Cherche masque désespérément

La mesure de l’obligation du port du masque annoncée depuis la semaine dernière et par le Premier ministre et par le ministre de la Santé se heurte pourtant à un réel souci pour ne pas dire à un réel défi. Celui de la disponibilité de ce moyen de protection. En effet, nombreux sont les citoyens armés de toute leur bonne volonté de se munir d’un masque ou d’une bavette qui font face à cette carence constatée, ne les trouvent nulle part en vente. Ni en pharmacie ni dans les commerces. Il est vrai qu’il y a eu une campagne de dons de la part des pouvoirs publics, de la société civile et même d’initiatives individuelles de citoyens, mais cela ne saurait être suffisant pour les millions de personnes qui doivent sortir tous les jours de chez eux. Le ministre de la Santé, lui-même, avait reconnu cet état de fait la semaine écoulée, en déclarant qu’«il y a véritablement un manque de masques depuis le début de la crise sanitaire de coronavirus» et en ajoutant qu’«ils seront bientôt disponibles». Le ministre avait également assuré que «le port de masque deviendra obligatoire une fois que celui-ci sera disponible en quantité suffisante à travers tout le territoire national». Ce qui ne semble pas être le cas actuellement, même s’il y a eu l’effort d’impliquer dans leur production les centres de formation professionnelle, les ateliers de confection, les couturières… Les témoignages de citoyens sur cet état de fait sont nombreux. Depuis qu’a été rendue publique l’obligation du port du masque la semaine dernière, il y en a qui avouent n’avoir eu de cesse de «chercher ces précieux masques, mais en vain». «Il y a eu des appels à confectionner les bavettes chez soi, mais cela n’est pas aisé pour tous. D’où nous devons les trouver en vente et les acheter», avouent-ils encore, se demandant par la même occasion si «les prix plafonnés à 40 DA» l’unité, comme annoncé par les pouvoirs publics, seront respectés et ne feront pas l’objet de spéculation.

Ainsi, limiter la propagation de ce virus mortel – qui a déjà fauché plus de 600 vies depuis son apparition dans le pays il y a trois mois – pour pouvoir aller au déconfinement et tenter de reprendre une vie normale, passe inéluctablement par le port du masque ou de la bavette. C’est même la seule solution, s’accordent à dire les professionnels de la santé, nationaux et étrangers. Une démarche à laquelle a appelé également l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à travers ses différents communiqués, soulignant que tout déconfinement passe aussi par le port obligatoire du masque. A condition que celui-ci soit disponible.

Articles similaires