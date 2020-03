A cause du coronavirus, le football, un peu partout dans le monde, est confiné. Cela n’empêche pas les rumeurs de trouver le chemin pour échapper à la quarantaine. L’une d’elles concerne Riyad Mahrez. L’international algérien serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Est-ce possible pour le Fennec de quitter Manchester City ? Eléments de réponses.

Mahrez devrait servir à compenser, sur le plan de talent et de l’image, le très probable départ de Neymar vers le FC Barcelone ainsi que celui de Kylian Mbappé dont le nom est lié au Real Madrid. Le natif de Sarcelles peut-il laisser les « Skyblues » et bouger ailleurs ? Cela reste possible. Non pas en fonction de l’offre mais pour le challenge sportif. Le fait que l’UEFA ait suspendu les Mancuniens pour les deux prochaines éditions de ses compétitions (Europe League et Ligue des Champions) pourrait contraindre les stars de l’équipe à s’en aller. Et Mahrez en fait partie.

Le profil du Dz intéresserait des preneurs comme Chelsea et Arsenal mais aussi l’écurie parisienne. Le capitaine de l’équipe nationale ferait partie de la « short-list » établie par le directeur sportif Leonardo pour préparer la prochaine fenêtre de transferts en été.



Fort potentiel marketing

Voir débarquer le Fennec à Paname serait aussi un gros coup de com’ en considérant la forte présence de la communauté algérienne et maghrébine dans la région Île de France spécialement. Auparavant, le team français avait tenté de faire venir Hakim Ziyech. Le Marocain a fini par s’engager avec Chelsea. Lui et Mahrez ont beaucoup de similitudes dans leur façon de jouer. Une donne qui rendrait l’hypothèse de voir le numéro 7 de’ « El-Khadra » crédible. Pour ce qui est des chiffres qui entouraient sa signature au PSG, il faut savoir que celui qui était arrivé à City il y a un an et demi (août 2018) contre 68 millions d’euros (record du club à l’époque) reste un joueur bankable et à fort potentiel marketing. Il correspondrait donc à la logique sportivo-économique des décideurs parisiens.

Bon de sortie

à 70M euros

Le team, qui est propriété de QSI devrait, selon les estimations de la valeur marchande, débourser jusqu’à 70 millions d’euros pour racheter le contrat , qui n’expirera qu’en juin 2023, de l’ancien sociétaire de Leicester City. Son bon de sortie coûterait entre 50 et 70 millions d’euros d’après le Centre international d’étude du sport (CIES). Il en vaudrait 62 selon KPMG et 60 millions d’après Transfermarkt.

Par ailleurs, pour ce qui est des émoluments, le champion d’Afrique 2019 avec l’Algérie émarge à 990.000 euros/mois. Un salaire très élevé duquel son acheteur devra s’acquérir. Sur l’année, ce n’est pas moins de 11.8 millions d’euros. Est-ce que le PSG est prêt à mettre ce paquet sur un joueur qui a 29 ans ? Avec l’exposition du marché et les chiffres démesurés qui l’entourent, la réponse est affirmative. Toutefois, en tutoyant la barre des 30 ans, Mahrez peut prétendre à un dernier « move » vers un club de plus haut standing. Notamment le FC Barcelone, le club de ses rêves, ou le Real Madrid, qui ne se refuse pas, où Zinédine Zidane, s’il reste sur le banc, pourrait bien l’enrôler. Et puis, concrètement et ce n’est pas un secret, Riyad est un fan de l’Olympique Marseille. Compte-tenu de l’allergie des Marseillais avec le PSG, la greffe a un fort potentiel rejet. n