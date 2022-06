Pour la quatrième saison de suite, le CR Belouizdad débutera avec un 4e technicien différent. En effet, Marcos Paqueta ne sera pas sur le banc belouizdadi car la direction a annoncé qu’il ne sera pas prolongé. Cette décision a suscité une forte indignation. Non pas parce que le technicien brésilien a pu imprégner un véritable fond de jeu, mais parce que son départ a été précipité par des agitations managériales en interne. Explications.

Le « Chabab » a terminé champion d’Algérie pour la troisième saison à la file avec un troisième coach distinct. La stabilité, ce n’est pas ce qui caractérise le team de la banlieue d’Alger. Et il n’est pas près de la connaître sachant que Paqueta ne fera pas plus d’un exercice avec les « Rouge et Blanc ».



Tout pour placer Nabil Kouki



En effet, le conseil d’administration s’est accordé à ne pas lui offrir d’extension de contrat. Le verdict était attendu comme nous l’avions déjà évoqué sur ces mêmes colonnes dans la livraison du 13 juin écoulé. Sous sa coupe, les gars de Laâquiba ont certes remporté le bouclier de Ligue 1. Mais il y a eu l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions CAF qui fait tache dans le bilan de l’entraîneur et de la formation d’Alger.

Qu’à cela ne tienne, l’aspect performances n’était, selon nos informations, pas le seul à sceller le sort du successeur de Zoran Manojlovic. Des pressions en interne pour forcer l’arrivée de Nabil Kouki, ancien driver de l’ES Sétif, sont exercées par des agents qui gravitent autour du team belouizdadi. Il est évident que la période estivale des transferts est l’opportunité réelle pour les représentants de placer leurs clients et tirer un maximum de profits.



Un gros gâteau de Madar Holding à se partager



Surtout quand on sait que le CRB est gérée par une entreprise nationale et que l’argent n’est pas ce qui manque. Paqueta, comme d’autres avant lui, fait les frais de ces pratiques qui gangrènent la balle ronde nationale depuis des années. On est face à un réseau d’agents qui se partagent le gâteau. C’est cela leur intérêt commun loin de l’envie de faire passer un palier sportif à la discipline. Il n’y a que les commissions et les primes de signatures qui motivent ces personnes très toxiques et qui trouvent la complaisance de certains (ancien) dirigeants. Ces derniers les activent tels des leviers pour freiner toute progression et maintenir l’instabilité au sein de l’institution.

Désormais, il faudra trouver le successeur de Paqueta pour amorcer l’opus 2022-2023 avec tous les défis qui se présentent : essayer de garder la couronne et aller le plus loin possible dans la Champions League CAF. Et quand on sait qu’il y a des joueurs à prolonger et d’autres à libérer car ils n’ont pas donné satisfaction, on ne peut que craindre que les managers fassent valoir l’opportunisme qui les caractérise. La première démarche à prendre pour l’État-Major du CRB serait de libérer le club de ces personnes et les empêcher de roder autour.