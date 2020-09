Séries suisses ou africaines, films canadiens ou français, mais aussi documentaires, concerts, podcasts… La chaîne internationale francophone TV5 Monde lance mercredi sa plateforme mondiale – et gratuite – de vidéos à la demande.

Fruit de deux ans de travail, TV5MondePlus entend proposer d’ici à un an 5 000 heures de programmes francophones sous-titrés en cinq langues, anglais, espagnol, arabe, allemand… et en français, pour ceux qui souhaiteraient parfaire leur pratique de la langue de Molière.

A la différence d’une plateforme SVOD, TV5MondePlus sera gratuite (avec inscription optionnelle) et pourra diffuser de la publicité. « On ne se positionne pas comme un concurrent aux plateformes américaines, on n’en a pas la prétention, ni les moyens, mais comme une alternative en français », a précisé à l’AFP le Directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot.

« C’est la souveraineté francophone planétaire qui est en jeu, c’est le français dans l’univers numérique comme dans l’univers de la télévision », a insisté M. Bigot, également président de la fondation des Alliances françaises. Parmi les 3 000 heures de contenus déjà disponibles – et traduites dans « 80% des cas », la crise sanitaire ayant entraîné des retards – figurent moult programmes ou émissions déjà diffusés par les chaînes « partenaires » de TV5 Monde (France Télévisions, Radio France, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, RTS, RTBF…) ou son réseau.

Ainsi, les usagers pourront (re)découvrir l’intégralité de la série québécoise « Unité 9 » qui, comme la création de Netflix « Orange is the New Black », se déroule dans l’univers carcéral féminin, ou de la série suisse et belge « Quartier des Banques », saga familiale sur fond de thriller financier.



Le coup de pouce canadien

Mais la plateforme a aussi vocation à accueillir des exclusivités, à l’instar de la série politique africaine « Wara », coproduite à Saint-Louis du Sénégal. Outre les séries et le cinéma, TV5MondePlus, « généraliste », proposera « des magazines, des talkshows, du reportage » et des programmes de partenaires tels le Musée de l’Homme, le Collège de France ou le Centre culturel canadien à Paris. Elle sera accessible à l’adresse tv5mondeplus.com partout dans le monde sauf, pour l’heure, en Chine où des négociations sont en cours, et pas avant le second semestre 2021 aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, en raison de questions contractuelles. Par son ambition mondiale et sa gratuité, TV5 Monde Plus entend se distinguer du service de vidéos par abonnement (payant) Salto que s’apprêtent à lancer France Télé, TF1 et M6 cet automne. Le projet d’une plateforme francophone numérique mondiale, évoqué par le président français Emmanuel Macron lors du Sommet de la francophonie à Erevan (Arménie) en octobre 2018, a été « poussé » par le Canada qui a expérimenté « la force et la puissance de Netflix sur son territoire avant l’Europe », a souligné M. Bigot. « Chez eux, Netflix fait 60% de parts de marché en prime time et consomme 40% de la bande passante. Evidemment, ils ont été les premiers à nous solliciter et nous soutenir », a-t-il relaté. Le gouvernement canadien a ainsi investi « 14 millions de dollars canadiens sur 5 ans », selon M. Bigot, qui ne peut chiffrer le coût global de la plateforme, en partie financée par les « 108 millions » d’euros de budget annuel de TV5 Monde. Créée en 1984, la chaîne est détenue à 49% par France Télévisions. France Médias Monde en possède 12,64%, RTBF et SSR en détiennent chacun 11,11%, Radio-Canada 6,67%, Télé Québec 4,44%, Arte France 3,29% et l’INA 1,74%. n