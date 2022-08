Par Hamid Bellagha

Encore une fois le président de la République a confirmé, pour ceux qui en doutaient, la place majeure de l’Algérie dans le concert des nations quand il s’agit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’Algérie fidèle à ses principes ne cessera pas de soutenir les pays voisins comme la Libye ou le Mali pour le recouvrement de leur quiétude, tout en soutenant «la légitimité» de Kais Saied pour notre voisin de l’Est.

C’était lors de la rencontre périodique avec la presse nationale où le chef de l’Etat n’a pas manqué, encore une fois, de souligner la symbiose pérenne entre le peuple et son armée, une armée qui aura levé les doutes définitivement sur les «ennemis» de la nation quant à sa capacité de protéger le pays lors du mémorable défilé du 5-juillet dernier.

C’était aussi l’occasion de revenir sur l’immense succès de l’organisation des jeux méditerranéens d’Oran et l’impact retentissant de l’évènement à l’international.

Tout cela pour mettre en exergue les efforts de Tebboune pour rendre sa dignité à l’Algérien à travers un Etat fort renforcé par une vraie démocratie.

Soucieux du bien-être du peuple, le président viserait à réduire l’inflation et ses retombées négatives sur le pouvoir d’achat, par une augmentation des salaires et l’allocation chômage pour amortir l’effet pervers des augmentations des biens de consommation, bien que plusieurs observateurs notent que Tebboune a encore une fois «oublié» la frange des retraités qui n’ont pas perdu que leur pouvoir d’achat.

La géopolitique actuelle favorable au pays en plus des rentrées conséquentes en devises pour le pays permettrait, en effet, à l’exécutif d’aborder avec aisance tous les problèmes de l’Algérien, avec, en plus une possibilité de rendre aussi au Dinar sa vraie valeur.

Au répertoire économique, le Président de la République a attesté que l’Algérie remplit en grande partie aux conditions d’adhésion à des groupes d’influence régionales et économiques comme le BRICS, qui constituera une «puissance économique et politique» certaine. Tout cela n’est pas venu par hasard, mais suite à des efforts visant le souci incessant de l’Algérie à inciter les investissements étrangers «de pays frères et amis» comme le Qatar, la Turquie, l’Arabie saoudite et de certains autres fixés comme partenaires stratégiques, l’Italie et autres. Le Chef de l’Etat a certifié que l’Algérie aspirait à esquisser une place de choix en Afrique, notamment à travers la révision de certaines déficiences et le lancement de plusieurs projets importants d’intégration africaine, considérant que le pays «est africain de par son destin et de par son prolongement». Et le prolongement de la route de la soie avec la transsaharienne et le gazoduc Nigéria-Algérie, entre autres, en sont les parfaites illustrations.

Articles similaires