Depuis la crise sanitaire et le confinement imposé, les entreprises, notamment, ont pris conscience que la numérisation est une nécessité malheureusement ignorée ou trop longtemps retardée. Dans une téléconférence animée par des experts des TIC, ces derniers ont indiqué que cette situation de crise a rendu visible ce qui était invisible.

D’après le fondateur et manager de l’entreprise MPS, Roslane Bencharif, le choc sanitaire est ressenti comme une «gifle» de la part des entreprises qui avaient boudé, jusque-là, la digitalisation. «Il a fallu qu’elles soient confrontées, ainsi d’ailleurs que les entreprises publiques, à ce type de crise pour qu’elles prennent conscience de l’importance de la numérisation dans le business. Maintenant qu’elles sont conscientes de cela, elles vont certainement introduire les outils digitaux dans leur mode de fonctionnement pour faciliter leur travail et faire des économies en termes de coûts et de finances», conclut-il. A cause de cette crise, paradoxalement, soutient le Directeur général de Cisco Algérie et Tunisie, Karim Sid-Ahmed, les acteurs dans les TIC ont gagné en crédibilité et en visibilité. «Leur productivité est enfin prouvée. Ces acteurs sont, depuis le confinement, sollicités de toute part, car ils ont réussi à apporter des solutions, très rapidement, pour répondre à certaines préoccupations résultant de la crise sanitaire», estime-t-il. Auparavant, constate le président de la commission Start-up du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Chams-Eddine Bezzitouni, les produits primaires et ceux du numérique n’étaient pas mis dans le même sac, car ces derniers étaient considérés comme produits de luxe. «Mais, maintenant, pour accéder aux besoins primaires, il faut passer par le digital, les services en ligne, entre autres», constate-t-il. A propos des services en ligne, Karim Bibi-Triki, manager en Business Développement, remarque un élan exceptionnel pour ces services de la part du grand public. Il observe une grande densité d’appareils connectés depuis le début du confinement, pour des raisons professionnelles, mais aussi pour se divertir ou solliciter des produits à distance. Cet engouement, toutefois, de la part du grand public comme des opérateurs, doit s’inscrire, selon lui, dans la durée, dans le cadre d’une planification et non dans une action conjoncturelle.

Dans ce contexte, le président de la commission de start-up au FCE appelle à la nécessité de la mise en place d’un cercle de réflexion pour solutionner les dysfonctionnements dans les TIC relevés depuis le début de la crise sanitaire. «L’après-Covid-19 sera tourné vers les TIC. Des infrastructures seront mises en places ou bien modifiées, des réseaux seront implantés… nécessitant un cercle juridique qui nous fait défaut à ce jour», confie-t-il. Afin que les opérateurs privés puissent investir davantage dans le marché des TIC, dans le secteur de la télécommunication, notamment bloqué par le monopole et l’absence de concurrence, conclut le Directeur général de MPS, les institutions publiques doivent s’impliquer en mettant en place les leviers nécessaires . Il faudra aussi, de l’avis du président de la commission start-up, que les opérateurs versés dans ce secteur innovent en matière de d’appui et de recherche de financement en raison de la conjoncture financière difficile actuelle du pays.<

Articles similaires