C’est aujourd’hui que le déconfinement préparé et annoncé par le gouvernement comme un processus prudent et progressif entre dans sa première phase. Dès ce matin, donc, des activités commerciales et d’entreprise vont donc tenter de reprendre leur cours normal avec l’espoir de mettre fin à la crise économique qui les a frappées de plein fouet. L’enjeu, principal, est d’être vigilant face au risque d’une deuxième vague de contamination et de rester armé des mesures de prévention et de protection contre le Covid-19.4

En effet, dans son communiqué diffusé jeudi, le gouvernement envisage un déconfinement dès aujourd’hui, dont la première phase concerne essentiellement les activités et services marchands et de l’artisanat. Exception faite de la reprise des activités des secteurs du BTPH, cette première phase concerne, en effet, l’activité commerciale et de services, à savoir, entre autres, les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres, les agences de voyage, les agences immobilières, la vente de produits d’artisanat, les activités de cordonnier et de tailleur, ainsi que l’activité de maintenance et de réparation. Elle concerne également le commerce d’articles ménagers et de décoration, le commerce d’articles de sport, de jeux et de jouets, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glaces et de boissons, les fast-foods (uniquement la vente à emporter), le commerce de literies et tissus d’ameublement, le commerce des appareils électroménagers, la vente des produits cosmétiques et d’hygiène, le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes, les studios photographiques, ainsi que les activités de tirages de plans et de photocopie… La pandémie aurait connu une accalmie ces derniers jours, ce qui donne des munitions pour envisager un plan de déconfinement progressif. Cette approche, utilisée un peu partout dans le monde, donne la priorité aux activités à moindre risque avec, comme consignes, le strict respect des mesures de sécurité sanitaire, dont le port obligatoire des masques et la distanciation sociale. Le gouvernement, soutenu par le conseil scientifique, prône donc cette approche privilégiant les activités de commerce, de services et d’artisanat, tout en surveillant le respect des mesures de sécurité sanitaire pour éviter l’apparition de nouvelles éclosions. Un déconfinement à grande échelle suppose le renforcement des brigades de contrôle du respect des mesures de sécurité sanitaire, une préparation du système de santé à une éventuelle deuxième vague et un investissement des entreprises dans lesdites mesures d’hygiène et de distanciation sociale. C’est pourquoi la décision de déconfinement en faveur des autres secteurs de l’économie ne sera prise qu’à la lumière des résultats obtenus avec cette première phase. Cette façon de faire renseigne aussi de la volonté du gouvernement de libérer les commerçants, les artisans et les petites entreprises de services, très affectés par les longues semaines de confinement. Ces activités sont les plus difficiles par-dessus tout à indemniser, si plan de sauvetage il y a, eu égard à leur comptabilité peu visible, dont la plupart est logée à l’IFU. D’où la difficulté d’envisager des plans d’indemnisations avec ces catégories professionnelles. Leur déconfinement serait la solution idoine, tout en imposant les mesures de sécurité sanitaire, mais l’absence de vigilance et/ou de respect desdites mesures pourraient coûter très cher à la société et à l’Etat, d’où le caractère progressif du déconfinement. Sur le plan économique, ils seront des milliers de commerçants, d’artisans et d’employeurs libéraux à pouvoir rouvrir dès aujourd’hui dimanche. C’est plutôt la vie sociale qui doit redémarrer à compter de cette semaine ; les gestes barrières et la distanciation physique doivent être respectés à la fois par les commerces et les clients. Une lueur d’espoir pour les propriétaires de commerce cités dans le communiqué du gouvernement ainsi que pour les artisans et les entreprises du BTPH, péniblement affectées par les mesures de confinement des populations. L’arrêt des chantiers de bâtiment et des travaux publics a eu des conséquences sur le calendrier de réception des projets ainsi que sur l’emploi. n

Dispositif préventif des activités autorisées

l’obligation du port du masque ;

l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux ;

l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distance physique, tout en limitant nombre de personnes présentes en un même lieu ;

la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients.

l’installation de paillasses de désinfection aux entrées ;

la mise à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique ;

le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux ;

la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banques ;

prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagé ;

Activité commerciale et de services concernée

Les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres ;

les agences de voyage ;

les agences immobilières ;

la vente de produits d’artisanat ;

les activités de cordonnier et de tailleur ;

l’activité de maintenance et de réparation ;

le commerce d’articles ménagers et de décoration ;

le commerce d’articles de sport ;

le commerce de jeux et de jouets ;

les pâtisseries et confiseries ;

la vente à emporter de glaces et de boissons ;

les fast-foods, uniquement la vente à emporter ;

le commerce de literies et tissus d’ameublement ;

le commerce des appareils électroménagers ;

la vente des produits cosmétiques et d’hygiène ;

le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes ;

les studios photographiques et les activités de tirages de plans et de photocopie ;

les douches à l’exception des hammams;

la maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules ;

les galeries d’art ;

le commerce des instruments de musique ;

les antiquaires et brocantes ;

les librairies et papeteries ;

les salons de coiffures pour hommes.

les marchés à bestiaux.